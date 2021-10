CGIL CISL UIL – TRENTINO * PIAZZA SAN GIOVANNI: « ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA ANCHE DUECENTO TRENTINI, PER IL LAVORO E LA DEMOCRAZIA »

Manifestazione a Roma per il lavoro e la democrazia anche duecento trentini in Piazza San Giovanni

Alla vigilia della giornata mondiale contro la povertà oltre 200 mila persone hanno partecipato a Roma alla manifestazione indetta da Cgil Cisl Uil per la democrazia e il lavoro, contro ogni espressione di fascismo. In piazza San Giovanni c’erano anche più di duecento trentine e trentini che hanno raggiunto la capitale con i cinque pullman organizzati dalle confederazioni provinciali.

Una manifestazione che ha riaffermato la centralità del lavoro, quello di qualità, primo antidoto contro il disagio sociale e i rigurgiti antidemocratici. Forte il messaggio anche sulla campagna vaccinale: il vaccino resta l’arma più efficace per riportarci alla normalità, per ricominciare a discutere di migliorare il lavoro e favorire la crescita economica sostenibile in Italia e in Europa.