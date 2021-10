CGIL CISL UIL / TRENTINO * «MAIPIÙFASCISMI“: « DOMANI TRENTINI A ROMA PER IL LAVORO E LA DEMOCRAZIA, CINQUE I PULLMAN IN PARTENZA »

Maipiùfascismi. Domani trentini a Roma per il lavoro e la democrazia. Cinque i pullman in partenza da Trento. Molti raggiungeranno la capitale anche in treno

Indignata, ma forte e corale. Questa è stata la prima reazione contro gli attacchi alla Cgil di sabato scorso. Attacchi che sono stati diretti a chi rappresenta i lavoratori e le lavoratrici che, però, non hanno nessuna intenzione di lasciare il campo a chi usa la violenza, anche strumentalizzando il disagio. Sabato scorso in Corso Italia è stato attacco tutto il sindacato confederale italiano, il mondo del lavoro e la nostra democrazia.

Domani Cgil Cisl Uil manifestano a Roma contro ogni per il lavoro e la democrazia. Ampia è la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici trentine.

A Roma come a Trento le grandi sfide per l’Europa passano dalla gestione condivisa delle risorse del Pnrr ricordano i segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino. “Abbiamo un’occasione storica perché la crescita economica sia sostenibile ambientalmente e socialmente e dobbiamo fare in modo che da questi investimenti ci siano ricadute forti sulla qualità e la stabilità del lavoro. Questa è l’unica vera risposta contro il disagio e il rischio di riemergere degli estremismi”.

Da Trento domani mattina all’alba partiranno cinque pullman. Molti raggiungeranno la capitale in treno. La manifestazione è in programma alle 14 in piazza San Giovanni.