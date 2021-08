CGIL CISL UIL – TRENTINO * GREEN PASS – SCUOLE INFANZIA: « IL COMUNE DI TRENTO CONVOCHI LE PARTI PER ASCOLTARE CHI LEGGITTIMAMENTE LI RAPPRESENTA »

Green Pass – Lavoratrici e lavoratori scuole infanzia e nidi comunali. Comune di Trento: continua staffetta “al ribasso” con la PAT.

È notizia giunta, nella giornata del 10.08 al personale delle scuole infanzia e nidi comunali, di una Circolare a firma della Dirigente del Servizio Infanzia ed Istruzione del Comune di Trento, che richiama il Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 in merito all’obbligo del green pass, per i soggetti attenzionati dalla misura appena varata dal Governo e che sta già occupando le pagine degli organi di stampa in questi giorni.

Ricordiamo al Comune di Trento che sulla tematica è previsto a breve confronto con l’Assessore di riferimento ed i Confederali del comparto Scuola.

Riteniamo poco lungimirante ed approssimativo inviare Circolare “minatoria” ai propri dipendenti, ad oggi in ferie date le chiusure dei servizi all’infanzia, in assenza di necessario confronto, già sollecitato al tavolo dalle OO.SS., per le criticità dell’ultimo anno.

Eludere la condivisione dei propri intenti con le OO.SS. lascia sempre leggermente perplessi, ancor più se si pensa che il primo cittadino del più grande Comune Trentino ha trascorsi noti nel mondo Sindacale Confederale, con aspettativa legittima di una velata sensibilità verso lavoratrici e lavoratori. Date l’evidenze riusciremo a farcene una ragione, essendo ormai cristallina la linea politica tracciata, quale la continua gara con la Provincia Autonoma di Trento per uno schiacciamento al ribasso dei diritti di tutti i dipendenti pubblici Trentini, ma non smetteremo mai di contrastarne tale intento.

La Circolare del Comune è successiva a quella d’imperio per il tema del lavoro agile, altro argomento in palese rincorsa con la Provincia, già in evidente contrasto con le dovute interazioni di confronto delle scriventi nei tavoli idonei e dedicati quali quelli di APRAN, organo di Giunta Provinciale atto alla trattativa con i Sindacati rappresentativi il pubblico impiego.

Richiamiamo nuovamente l’attenzione della Giunta comunale e l’Assessore di riferimento, perché convochi al più presto le parti ad un tavolo di confronto nel rispetto di tutte le lavoratrici e lavoratori del settore, nel pieno diritto di far ascoltare la propria voce attraverso chi legittimamente li rappresenta.

Per le Segreterie Provinciali:

CGIL FP Mirko Vicari

CISL FP Maurizio Speziali

UIL FPL Andrea Bassetti