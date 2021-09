CGIL CISL UIL – TRENTINO * BIODISTRETTO: « LA STRADA VERSO UN’AGRICOLTURA PIÙ SOSTENIBILE È TRACCIATA, LA PAT VALORIZZI IL DIBATTITO CHE SI È APERTO »

Biodistretto, la strada verso un’agricoltura più sostenibile è tracciata. Cgil Cisl Uil: la Provincia valorizzi il dibattito che si è aperto sul futuro delle produzioni agricole. Un nuovo corso è necessario anche di fronte al cambiamento climatico.

“Il referendum, a prescindere dall’esito, segna un punto di non ritorno per il Trentino: si è aperto un dibattito importante sul futuro dell’agricoltura locale. Un futuro che non potrà prescindere dal puntare verso sistemi produttivi sostenibili. Ce lo impone il cambiamento climatico in corso, ma anche la necessità di mettere al centro la tutela della salute della nostra comunità e di preservare un ambiente naturale fragile e prezioso come il nostro”.

Commentano così i segretari generali di Cgil Cisl Uil il voto di ieri, guardando il bicchiere mezzo pieno. “Si è rimasti lontani dal raggiungimento del quorum, peraltro fissato su percentuali elevate, ma si è avviato un processo democratico importante -proseguono Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti -. Adesso la sfida è ampliare ancora il coinvolgimento dei cittadini, del mondo agricolo e delle istituzioni su tematiche che riguardano tutti noi”.

Anche per questa ragione i sindacati invitano la Provincia a prendete atto del dibattito che si è creato sul tema dell’agricoltura sostenibile e di valorizzarne i contenuti sostenendo il cambiamento verso sistemi di produzione biologici, inserendo questa tra le priorità del piano 2030. “Serve maggiore coraggio nelle politiche che indirizzano e sostengono l’agricoltura trentina per favorire una svolta che riduca l’impatto dell’inquinamento e qualifichi l’offerta agricola locale e con essa il mondo del lavoro e l’offerta turistica. Serve anche sostegno per una svolta culturale che riguardi i produttori e i consumatori”, concludono.