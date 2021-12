CGIL – CISL – UIL – SLA * AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22: « PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE E BLOCCO DEGLI STRAORDINARI, DEL COMPARTO ESAZIONE »

18:32 - 6/12/2021

Proclamazione stato di agitazione e blocco degli straordinari comparto Esazione.

Il giorno 30/11/2021 le scriventi OOSS hanno partecipato a un incontro con l’Azienda, rappresentata dal Dirigente del Settore Risorse Umane Luca Grazioli, durante il quale ci è stato comunicato che al momento la Società non è disposta ad avviare contratti a tempo determinato o stagionale per il periodo che va dal 1° al 31 dicembre 2021.

La scelta aggraverà ancor più la situazione in cui versa il comparto Esazione, da anni colpito da un’inesorabile e costante riduzione dell’organico che ha raggiunto livelli critici; le OO.SS. si sono fatte promotrici responsabili di un “Tavolo Tecnico” da ormai due anni, sia per ridefinire le competenze del personale che per ristabilire adeguati livelli occupazionali al fine di garantire una congrua ed ottimale organizzazione del lavoro.

In tutta risposta, l’Azienda anziché sanare questa carenza strutturale, ha imposto ai lavoratori di saltare turni di riposo e ferie, negando l’attivazione di contratti stagionali adducendo motivi che a noi sembrano pretestuosi, con il doppio risultato di causare inevitabili ricadute sulla gestione del traffico oltre che importanti disagi di natura familiare, personale ed economica nei lavoratori che avevano già programmato le loro ferie, come richiesto dall’azienda stessa nei mesi di febbraio ed ottobre.

Nemmeno la forza dei numeri che abbiamo fornito il giorno successivo ha smosso l’Azienda da una decisione che, evidentemente, era già stata presa e che risponde a logiche a noi sconosciute.

Davanti a questa sordità e al non voler vedere dove un problema c’è ed è macroscopico, le scriventi OO.SS. si vedono obbligate a dichiarare lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari nel periodo dal 16 dicembre al 14 gennaio, intraprendendo tutte le iniziative volte a tutelare un diritto fondamentale che è stato platealmente leso.

Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Sla

(S. Montani – F. Vaccina – A. Sarselli – F. Porrari)