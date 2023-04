CENTRODESTRA COMUNE TRENTO * INTERVENTO PAOLO PICCOLI: “ DURANTE LA COMMEMORAZIONE PER M.R. DEGASPERI HA PIEGATO UN MOMENTO ISTITUZIONALE A INTERESSI DI PARTE, ANNUNCIANDO LA CANDIDATURA VALDUGA “

10.35 - sabato 1 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio comunale di Trento, Paolo Piccoli, ieri, durante la commemorazione per la scomparsa di Maria Romana Degasperi, ha gravemente piegato un momento istituzionale a interessi di parte, annunciando la candidatura a Presidente della Provincia – per la coalizione di sinistra – di Francesco Valduga.

Il delicato e altissimo momento commemorativo e istituzionale non permetteva assolutamente che il Presidente del Consiglio Piccoli, che rappresenta tutti noi consiglieri e l’intera città, potesse abusare del proprio ruolo e strumentalizzare il momento, per fini di una singola parte poltriva. Depositeremo una interpellanza in tal senso in Consiglio comunale, per fare chiarezza, per stigmatizzare l’uso politico e partitico delle istituzioni, nonché per far sí che ciò non possa più accadere.

I presenti erano giustamente sbigottiti. Una caduta di stile che non ci saremmo mai aspettati, una sgrammaticatura istituzionale che non vogliamo più né vedere né sentire.

*

I gruppi consiliari:

TRENTO UNITA – LEGA SALVINI – FDI