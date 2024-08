CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * TRENTINO MUSIC ARENA: «ARRIVANO GLI “EUROPE“, UNICA DATA ITALIANA IL 3 SETTEMBRE»

13.18 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Continua alla grande l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena (TMA) di Trento, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con una ricca programmazione, da giugno a settembre. Tanti i festival e i concerti, con artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale in un’arena incastonata tra le montagne che ha l’ambizione di diventare punto di riferimento per le Terre Alte.

L’Arena della Musica Trentina di Trento è strutturata per ospitare sia un pubblico in piedi che seduto. Le configurazioni prevedono un utilizzo di circa 12.000 spettatori (in piedi + tribuna) e fino a circa 6.500 spettatori (seduti + tribuna).

In programma alla TMA da giugno a settembre ben quattro Festival (“Trentino Spettacolo e Musica”, “Trentino Love Fest | Charity Event”, “Drip Festival”, “Ragazzi in Festa”) che mescolano musica, workshop, laboratori, approfondimenti, incontri tematici e talent-casting.

Non mancano i grandi concerti con artisti internazionali. Martedì 3 settembre a Trento, alla TMA – Trentino Music Arena, arriveranno gli EUROPE, leggendaria hard rock band, con la loro unica data italiana.

Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno all’attivo brani che hanno caratterizzato la storia di un genere, uno tra tutti The Final Countdown, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Il 2023 ha segnato il quarantesimo anniversario dell’album di debutto degli Europe, celebrato dalla band con un tour di diciotto concerti in tutta Europa che si è concluso con due show al London Palladium.

Ora la band sta girando l’Europa con una serie di nuovi concerti, con l‘unica tappa italiana il 3 settembre a Trento.

Il 2024 vede impegnati gli Europe: in NORVEGIA, Notodden – Notodden Blues Festival (venerdì 2 agosto); NORVEGIA, Bergen – Bergen Calling 2024 (sabato 3 agosto); BELGIO, Courtrai – Alcatraz Metal Festival (sabato 10 agosto); ITALIA, Trento – Trentino Music Arena (martedì 3 settembre).

Quarant’anni…. E nessuna voglia di rallentare!

Le prevendite sono aperte. I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.

INFO CONCERTO EUROPE

https://barleyarts.com/evento/europe-trento/

EuropeTheBand.com

Martedì 3 Settembre 2024

Trento, Trentino Music Arena – via di San Vincenzo

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Posto unico: € 40,00 + prev.