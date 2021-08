CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * TEATRO CAPOVOLTO: « ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE CON JOSÉ JAMES, A TRENTO IN PIAZZA CESARE BATTISTI MARTEDÌ 31 AGOSTO ORE 21.30 »

Il Teatro Capovolto si conclude in musica con un ospite internazionale: José James, talento della musica jazz newyorkese.

Il vocalist di Minneapolis sarà protagonista di un concerto che avrà come special guest la cantante e autrice americana TAALI.

Ultimo appuntamento con il Teatro Capovolto. Il contenitore estivo di spettacolo del Centro Servizi Culturali S. Chiara concluderà in musica martedì 31 agosto (ore 21.30), e lo farà con un ospite internazionale: José James. Talento vocale della scena jazz newyorkese, José James salirà sul palco allestito in Piazza Cesare Battisti a Trento per un concerto assolutamente imperdibile (curato dalla cantautrice polistrumentista Chiara Civello), che vedrà la partecipazione come special guest della cantante e autrice americana Taali.

Nato a Minneapolis quarantatré anni fa, José James è un vocalist che ormai da oltre dieci anni regala al pubblico melodie eclettiche e seducenti, grazie ad una voce tanto vellutata quanto profonda. La sua musica fonde elementi di jazz, R&B e hip-hop per creare suoni distintivi che rendono unico il suo lavoro. Non a caso, il prestigioso Los Angeles Times non ha esitato nel definirlo un: “ibridatore di generi, capace di attirare sia b-boys che puristi del jazz… una figura unica e vincente nella musica americana contemporanea. Non solo unica, ma magnetica”.

Nel corso della sua carriera James ha pubblicato otto album, che gli hanno fatto guadagnare grandi riconoscimenti da parte della critica e del pubblico in tutto il mondo. James ha suonato su alcuni tra i più prestigiosi palchi internazionali, tra cui il Central Park Summerstage di New York, il Kennedy Center di Washington, il Royal Festival Hall di Londra e il Billboard Live Tokyo, solo per citarne alcuni.

Nell’album, Lean On Me (uscito nel 2018 per l’etichetta discografica Blue Note), José James ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi eroi personali, Bill Withers. Un album che gli ha permesso di unire gli ascoltatori e sostenere le voci e le storie degli altri attraverso il brillante repertorio di Withers.

L’ultima sua fatica discografica No Beginning No End 2 (2020, Rainbow Blonde Records) rappresenta un’esplorazione musicale della propria identità, ed un tributo ad alcune delle sue influenze musicali più importanti, tra i quali Michael Jackson, Prince e Marvin Gaye. L’album include importanti collaborazioni con artisti come Aloe Blacc, Ledisi, Laura Mvula, Lizz Wright e Christian Scott aTunde Adjuah.

Artista di grande complessità e immaginazione, Taali regala all’ascoltatore una forma trascendente di musica pop che è sia squisitamente composta che fantasticamente slegata da qualsiasi stile o suono. Per la cantante, cantautrice e produttrice nata a New York City, trovare un contenitore così singolare per la sua espressione ha richiesto oltre un decennio di lavoro su sé stessa. Ma dopo anni trascorsi a crearsi una carriera straordinariamente eclettica (compresa la fondazione della Rainbow Blonde Records), Taali è riuscita a sviluppare un’identità musicale che mette in risalto la sua multidimensionalità, elemento rintracciabile nel suo nuovo album dal vivo, When Did The World Start Ending? Con i suoi ultimi trionfi, tra cui una nomination ai Grammy Award e una posizione di artista in residenza al Conservatorio di Amsterdam, Taali continua a portare avanti la sua missione di dire la sua verità, rafforzando ed elevando la comunità artistica.

Info e biglietti

L’accesso alla platea di Piazza Cesare Battisti sarà contingentato, a garanzia del numero massimo di posti disponibili, e avverrà nel rispetto delle attuali norme sanitarie e dei protocolli Covid-19 (rilevazione della temperatura, igienizzazione delle mani, obbligo di mascherina e distanziamento sociale).

Si ricorda che dal 6 agosto 2021 per accedere agli eventi del Centro S. Chiara sarà necessario esibire il Green Pass, come previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105.

Al momento dell’ingresso lo spettatore dovrà mostrare alla persona addetta il QR Code presente sulla propria Certificazione verde, attendere il controllo di validità ed esibire infine il proprio documento di identità per la verifica e la corrispondenza dei dati personali.

In caso di indisponibilità della Certificazione verde oppure a rendere noti i propri dati personali (seppur in possesso di Green Pass), non sarà possibile accedere all’evento.

Biglietti al costo unico di 10 euro, acquistabili sul sito www.primiallaprima.it o presso le Casse del Teatro Auditorium nel seguente orario: lun-sab, 16-19.