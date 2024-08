CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “DRIP FESTIVAL”: «TRENTINO MUSIC ARENA, IL 29 AGOSTO SUL PALCO CAPO PLAZA – NEIMA EZZA – RONDO DA SOSA»

09.48 - martedì 27 agosto 2024

Continua l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena (TMA) di Trento, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Workshop, laboratori, approfondimenti, incontri tematici e talent-casting si mescolano con la musica e i concerti di artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale.

Grande novità in arrivo a fine agosto. La Trentino Music Arena risuonerà a ritmo hip hop, rap e trap con la prima edizione del “DRIP FESTIVAL”, il festival trentino della Generazione Z.

Sul palco sono attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA, RONDO DA SOSA (giovedì 29 agosto); REBEL ROOTZ, VALENTINA CARATI, DON FT CROMO, NASKA (venerdì 30 agosto). Un mix di artisti dalla forte caratura pronti a offrire un grande spettacolo in linea con le tendenze musicali della Generazione Zeta.

La TMA come di consueto darà il benvenuto agli artisti di oggi e di domani. Sul palco si esibiranno anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, per far emergere artisti e talenti trentini, dare un’opportunità di riconoscimento a meriti personali e artistici di chi ha deciso di fare della propria passione musicale un lavoro, favorire e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze territoriali.

La prima selezione del TMA CONTEST ha visto esibirsi gli artisti al Trentino Love Fest di luglio. I vincitori che accedono al palco del DRIP FESTIVAL di agosto sono quattro: Jamming Parrillo – Amelia & The Bot, provenienti da Bolzano, con il brano “Rg Btch”; Andrea Filippi – Radiolovers, di Rovereto, con il brano “Vestito di Te; Alessandro Cecchi – Chanaz, di Primiero S. Martino di Castrozza, con “Il giorno del poi”; Igor Tavernaro – Aka, di Transacqua, con la canzone “Lungomare”.

Negli stessi giorni si svolgeranno le ultime fasi dei casting e le masterclass dei contest “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi.

A settembre le esibizioni dei CONTEST si terranno in occasione della seconda edizione di “RAGAZZI IN FESTA” insieme ad artisti del calibro di ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre). Ma non è tutto.

Domenica 8 settembre “RAGAZZI IN FESTA” sarà una grande festa a misura di famiglie e bambini con la partecipazione di ORESTE CASTAGNA, BUMBI SHOW, LAURA SHOW direttamente da RAI YO YO.

Non mancano i grandi concerti. Da non perdere, martedì 3 settembre a Trento alla TMA – Trentino Music Arena, arriveranno gli EUROPE, leggendaria hard rock band, con la loro unica data italiana.

Apertura cancelli ore 18.00.

IL CALENDARIO DEI FESTIVAL

29/30 AGOSTO – LA PRIMA EDIZIONE DEL DRIP FESTIVAL

Giovedì 29 e venerdì 30 agosto arriva la prima Edizione del “Drip Festival”, un super festival dedicato al pubblico dei giovani e giovanissimi con protagonisti di primo piano della scena italiana hip hop, rap e trap. Si parte alle 18.00 con le ultime fasi dei casting e le masterclass dei contest “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi. Sul palco anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA, RONDO DA SOSA (giovedì 29 agosto); REBEL ROOTZ, VALENTINA CARATI, DON FT CROMO, NASKA (venerdì 30 agosto).

3 SETTEMBRE – EUROPE IN CONCERTO

Da non perdere, martedì 3 settembre, il concerto degli EUROPE, storica rock band svedese. Hanno venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, 40 contando anche i vari singoli. Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe hanno venduto oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Da allora una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa magica serata, unica data italiana.

7/8 SETTEMBRE – SECONDA EDIZIONE DI RAGAZZI IN FESTA

Sabato 7 e domenica 8 settembre il gran finale dell’estate. A misura di famiglia, “Ragazzi in Festa” vedrà le finali dell’International Voice & Baby Talent Festival” già testato con successo in Arena nel 2023, in una giornata (domenica 8 settembre) animata da Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo. Sarà un’esplosione di musica ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre).

Seguiteci sulle nostre pagine ufficiali.

INFO PREVENDITE E INFO FESTIVAL

Prevendite aperte

biglietti: centrosantachiara.it

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

BIOGRAFIE DRIP FESTIVAL

CAPO PLAZA è sempre in ascesa e l’artista continua ad aumentare le certificazioni dei suoi lavori. Il suo ultimo album “Ferite” dopo un esordio da record su Spotify con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024 e l’ingresso al secondo posto della classifica Global di Spotify, ha già raggiunto la certificazione Platino a cui si aggiunge il quintuplo platino per la hit della scorsa estate “Capir Sun”. Questi ultimi risultati consacrano Capo Plaza uno degli artisti più importanti del mondo urban con 66 dischi di Platino e 36 Oro a cui si aggiungono importanti collaborazioni internazionali. Il nuovo singolo estivo Fino All’Alba, che, per la prima volta, vede Plaza affiancato da Takagi & Ketra, il duo di produttori con all’attivo un numero impressionante di hit, è già una hit estiva, una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota.

NEIMA EZZA classe 20001 è il nome d’arte di Amine Ezzaroui, rapper nato in Marocco, ma cresciuto a Milano tra i quartieri popolari di San Siro e Baggio dove entra a contatto con il rap. Il suo esordio è del 2018 con la prima parte di Essere Ricchi, a cui succedono gli altri due episodi. Nel 2019 esce Routine, brano che si discosta dai precedenti sia per mood di scrittura che per sound. In questo gioca un ruolo fondamentale Yalla Movement, la label di Big Fish e Jake La Furia, che decide di prendere Amine sotto la sua ala. Nello stesso segue infatti Ferite, con il featuring dell’ex Club Dogo e produzione dei 2nd Roof. Oggi, con all’attivo oltre 225 milioni di ascolti su Spotify, Neima Ezza, uno dei rapper più famosi della sua generazione. Il suo ultimo album “Piccolo Principe” è uscito lo scorso gennaio. “Rapina”, cantata insieme a Baby Gang, e “Avanti” sono certificati dischi d’oro.

RONDODASOSA, pseudonimo di Mattia Barbieri, classe 2002 è un altro rapper milanese italiano cresciuto nel quartiere popolare di San Siro. Rondo racconta di essersi appassionato all’hip hop e al rap fin da piccolo ascoltando pezzi rap classici di Fabri Fibra o Emis Killa. Storytelling personale, energia e fame di prendersi tutto sono le tre componenti principali che scorrono nel suo DNA, qualità riconosciute da tutto il collettivo e label RM4E con cui pubblica i primi singoli. Il mix stilistico fra i suoni della UK drill e il linguaggio del rap della propria generazione lo inserisce di diritto fra i nomi più interessanti della scena italiana e non solo a soli diciotto anni.

Il 16 ottobre 2020 pubblica “Giovane Rondo”, il suo EP d’esordio per RM4E/Warner Music Italy interamente prodotto da AVA: il progetto conta ad oggi oltre 180 milioni di stream e ha debuttato direttamente al #6 della classifica ufficiale album FIMI/Gfk, posizionando 5 dei 7 brani nella top 100 singoli, tra cui quello con Capo Plaza, “Slatt” (doppio Platino) in top 10. Inoltre, tutto l’Ep ha esordito nella Top 50 di Spotify e ha conquistato un importante primato: è il primo ep digitale ad aver ottenuto la certificazione Oro, raggiungendo il Platino nel 2022. Il passo verso il successo di Rondodasosa nel panorama internazionale è stato breve: al primo Ep sono seguite numerose collaborazioni internazionali, fra cui quella con il rapper di Londra Central Cee nel brano “Movie” e con Tion Wayne, artista capofila dell’hip hop inglese che ha scalato le classifiche di vendita in Inghilterra con “BODY” x Russ Millions, che lo ha scelto insieme a Capo Plaza per un esplosivo remix del brano.

NASKA torna dopo un anno alla Trentino Music Arena. Il suo nome all’anagrafe è Diego Caterbetti. Tra le canzoni più famose troviamo Cattiva e O mi uccidi. La sua musica strizza l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana e Green Day, ma non si chiude alle influenze e alle possibilità del pop pur non dimenticando da dove proviene. Nel 2023 ha collaborato con Lo Stato Sociale per il singolo Che benessere !?, con i Finley in Porno e pubblicato Cattiva e A testa in Giù contenuti nell’album La mia stanza.

Cambiando genere, a salire sul palco sarà anche VALENTINA CARATI, vincitrice di Una Voce per l’Europa/ A Voice for Europe 2018, uno dei contest dell’estate musicale della TMA. Ventitre anni di Bologna ha collaborato con molti cantanti quali Renga, Povia, Irene Grandi, Bocelli. Ha aperto i concerti di Katia Ricciarelli, Fausto Leali, Tiromancino e duettato con il cantautore Franco Fasano nei suoi concerti. Ha cantato a Roma in presenza di Papa Francesco in mondovisione e per quattro anni consecutivi a Berlino durante le premiazioni del Festival del Cinema. A Milano è stata la prima italiana ad aver ricevuto il Latin Milan Music Awards dalla comunità latino ispanica come cantante straniera più ascoltata in radio. Ultimamente sono usciti due singoli “Uomini banali” e “Apri le tue braccia”. Il 21 Giugno è uscito l’ultimo singolo dal titolo “ Stelle cadute” ora è in rotazione su tutte le radio.

DON (Ennio Richiedei) artista della provincia Bresciana collabora con vari artisti. Nasce in un rione popolare da una famiglia umile con un problema grave alla spina dorsale. Nel rap trap trova la via di salvezza quando gli dicono di avere un operazione delicata da fare a Bologna che può salvargli la vita. Nel 22 viene operato e deve passare una lunghissima degenza a pancia in giù lottando oltre tutto anche coi suoi demoni. Risale la china, pubblica il primo singolo a Parigi, ed è subito l’idolo dei live. Esce quindi il secondo singolo in FT con il noto CROMO, artista che ha dei numeri importanti e riconosce il genio di DON.

Giocano in casa i trentini REBEL ROOTZ, band di ispirazione reggae. Il sound dei Rebel Rootz nasce dall’incontro di personalità diverse, motivo alla base della contaminazione sonora che li contraddistingue. Il grande impatto musicale e la naturale capacità di coinvolgere il pubblico, rende questa band unica, energica e solare. I Rebel Rootz sono: Massimo Fontanari (voce e chitarra), Carlo Villotti (chitarra e cori), Francesco Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere), Michele Tasin (tastiere e cori), Loris Dallago (batteria). La stesura dei testi è eseguita dal cantante Massimo “Menny” Fontanari. Sul palco oltre alle canzoni storiche non mancherà la versione di ‘La musica non c’è di Coez, prima cover realizzata dalla band che sta avendo un grande successo soprattutto nei live.