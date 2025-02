“CENTRO REP“ * AZIENDE SANITARIE: «LE PIÙ REDDITIZIE PER I MEDICI SONO, BOLZANO (150 MILA EURO LORDI ANNUI) TRENTO (115 MILA) E POTENZA (106 MILA)»

16.52 - martedì 11 febbraio 2025

Retribuzione dei medici: a Bolzano quella più alta d’Italia. Indagine del Centro di Ricerca degli Enti pubblici (REP) sulle Aziende Sanitarie Territoriali italiane.

É l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Bolzano quella che premia maggiormente i medici nel nostro Paese, con una retribuzione di quasi 150 mila euro lordi annui. Non solo Bolzano, ma è la sanità trentina ad essere in assoluto la più redditizia per il personale medico. Infatti, sia l’Azienda Sanitaria di Bolzano che quella della Provincia di Trento prevedono, per i medici con contratto a tempo indeterminato, retribuzioni superiori a 100.000 euro: le più alte d’Italia.

Bolzano risulta anche tra le prime AST in termini di capacità amministrativa complessiva in ambito sanitario.

Sono i risultati che emergono dall’indagine svolta dal Centro di Ricerca per gli Enti Pubblici, che ha analizzato i dati delle 97 Aziende Sanitarie Territoriali sparse su tutto il territorio nazionale sulla base degli ultimi dati messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con riferimento all’anno 2022.

Dai dati del Centro REP emerge come a livello nazionale vi siano delle significative differenze tra le retribuzioni dei medici. Si va infatti dai 149.279 mila euro lordi dell’AST di Bolzano, ai 64 mila euro lordi dell’AST Roma 6 sino ai 43 mila euro lordi dell’AST Veneta Euganea 6.

“La retribuzione del personale medico è un tema ricorrente e spesso trattato in modo superficiale senza dati oggettivi – spiega Paola Caporossi Responsabile Ricerca e Sviluppo -. “La nostra analisi ha cercato di fornire un contributo basato sui dati e ha rilevato che il personale medico, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione media annua pari a poco più di 87.000 euro. Occorre sottolineare che il nostro lavoro non è quello di stilare classifiche e che non c’è un nesso automatico tra retribuzione dei medici e performance complessiva dell’Azienda Sanitaria.

Ad esempio, la città di Potenza è tra le prime tre per livelli di remunerazione media annua del personale medico ma il suo Indice di Capacità Amministrativa la colloca tra le ultime dieci AST. Viceversa, Bolzano oltre ad essere la più premiante come retribuzione è risultata anche tra le migliori in termini di Capacità Amministrativa complessiva. Ma una gestione virtuosa del personale sanitario, sotto i diversi punti di vista, con il fine di garantire un’assistenza adeguata in termini sia quantitativi che qualitativi, deve rappresentare il perno essenziale per il buon funzionamento del sistema sanitario nazionale”, conclude Paola Caporossi.