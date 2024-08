CENTRO EUROPEO CONSUMATORI – BOLZANO * 8 AGOSTO: «GIORNATA MONDIALE GATTO, I FELINI NON SONO BENI DA ABBANDONARE NEL PERIODO ESTIVO»

11.19 - giovedì 8 agosto 2024

8 agosto: Giornata Mondiale del Gatto. I felini non sono beni da abbandonare nel periodo estivo! L’estate è un periodo dell’anno che molti di noi attendono con ansia, ma purtroppo, per alcuni dei nostri amici a quattro zampe, può trasformarsi in un incubo. Secondo l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, in Italia il numero di animali lasciati a bordo strada ogni anno in questa stagione supera infatti i 130.000. Anche il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia e il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) vogliono quindi approfittare della ricorrenza di oggi per sensibilizzare riguardo al problema e promuovere comportamenti responsabili e solidali.

Gatti e animali domestici: sono beni di consumo?

Può certamente suonare strano per tutti gli amanti dei felini e degli animali in generale, ma a livello giuridico la legge considera i quattrozampe dei beni mobili e, in particolare, dei beni di consumo, ove ad acquistarli sia un privato da un professionista. Ciò comporta che i diritti del consumatore si applichino anche all’acquisto di animali (come la garanzia per i difetti di conformità). Un acquisto che però, in questi casi, ci permettiamo di sconsigliare, consigliando invece di prendere in considerazione alternative più solidali e utili alla collettività.

L’abbandono dei gatti: regole inasprite dal nuovo codice della strada

Durante l’estate, il numero di animali abbandonati aumenta in modo allarmante. Un grave problema, che peraltro può comportare gravi conseguenze, per chi mette in atto un gesto vile come quello dell’abbandonare un animale a bordo strada. Le conseguenze previste sono innanzitutto di carattere penale, dato che chiunque abbandoni animali domestici viene punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Il nuovo Codice della Strada, approvato dal Parlamento e che entrerà in vigore a breve, prevede inoltre un ulteriore aumento della pena di un terzo se li si abbandona senza usare un veicolo; in caso contrario si avrà la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Nel caso poi in cui l’abbandono dovesse porre in pericolo altri soggetti, saranno valide le norme previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L’importanza dell’adozione responsabile

A causa dei molti abbandoni, nel periodo estivo i gattili e i rifugi, già operanti al massimo delle loro capacità, si trovano a gestire un sovraffollamento che mette a dura prova le loro risorse. Questo non solo crea un ambiente stressante per gli animali, ma limita anche la possibilità di fornire loro le cure e l’attenzione di cui hanno bisogno. Al rientro dalle vostre vacanze, vi invitiamo a fare un gesto di solidarietà. Visitare un rifugio o un gattile può fare la differenza nella vita di questi animali. Potete portare cibo, coperte, giochi o fare una donazione per supportare le attività quotidiane di queste strutture. Se state pensando poi di allargare la vostra famiglia, valutate l’adozione di un gatto invece che l’acquisto.

L’adozione è un atto d’amore che offre a un animale abbandonato una seconda possibilità. Quando adottate, non state solo salvando una vita, ma state guadagnando un amico fedele per tutta la vita. Adottare un gatto è un impegno che richiede responsabilità e amore incondizionato. Non si tratta solo di trovare un compagno di gioco, ma di assumersi la responsabilità di una vita. Prima di prendere questa decisione, considerate attentamente se siete pronti a offrire al vostro nuovo amico un ambiente sicuro e affettuoso per il resto della sua vita.