CENTRO EDA – TRENTO * ANNO SCOLASTICO 2022-2023: « L’ASSESSORE BISESTI INAUGURA L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE ‘EDUCAZIONE’ ADULTI DEL “LICEO ROSMINI” »

23.53 - lunedì 07 novembre 2022

Questa mattina presso il Centro EDA di Trento (Educazione Degli Adulti) di Trento, l’Assessore Mirko Bisesti ha inaugurato il corrente anno scolastico. La celebrazione è avvenuta presso la sede del Centro EDA in via Veneto 43 a Trento alla presenza dei/delle docenti, del dirigente scolastico Stefano Kirchner e del personale operante nella sede. Un incontro cordiale con gli/le studenti/studentesse presenti nei vari corsi e con tutto il personale. La presenza dell’Assessore ha sottolineato l’importanza della formazione continua, un settore dell’Istruzione che attua, tra l’altro, le Raccomandazioni della Comunità Europea: si veda l’Agenda Europea per le competenze: Entro il 2025, la partecipazione alla formazione continua nell’UE passerà dal 38% del 2016 al 50%. Il 70% della popolazione dovrebbe disporre delle competenze digitali di base. In forte aumento anche la partecipazione e l’apprendimento di persone con scarse competenze di base e di persone in cerca di lavoro.

Il Centro EDA di Trento (così come tutti i nove Centri EDA del Trentino), è la trasformazione delle “150 ore“ istituite negli anni Settanta del secolo scorso: un’idea che ha guardato nel lungo periodo! Oggi l’EdA offre un importante e significativo servizio di istruzione e formazione a favore di cittadini italiani e stranieri residenti sul territorio trentino.

In sintesi, i percorsi attivati sono i seguenti:

• corsi di alfabetizzazione di Lingua Italiana L2 di tutti i livelli con certificazione finale di livello A2;

• Scuola Secondaria di Primo grado (ex Licenza Media) in uno o due anni;

• corso serale di scuola Secondaria di Secondo grado: Liceo Economico-Sociale;

• percorsi di alfabetizzazione, di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado presso la Casa Circondariale di Trento;

• corsi per l’Agenzia del Lavoro;

• esami per il Permesso di soggiorno in accordo con il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

• certificazioni linguistiche in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena;

• corsi di alfabetizzazione informatica e digitale, di lingue straniere, di lingua per la patente aperti a tutta la cittadinanza.

Il bisogno di istruzione e formazione è sempre più presente: l’EDA può dare una risposta adattando continuamente l’offerta formativa: dall’alfabetizzazione, alla scuola media, alla scuola superiore; l’offerta formativa si svolge tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00.

L’offerta formativa si rivolge anche ai cittadini italiani con corsi di lingue straniere, di informatica e nuove tecnologie della comunicazione.

Dall’anno scorso il Centro EDA collabora con due Associazioni (Filorosso o.d.v. e Sanbaradio) con il progetto “Competenze in tasca”. Il progetto si propone di favorire un percorso verso una cittadinanza consapevole, incentivando l’uso di strumenti necessari per accedere ai pubblici servizi, per una consapevole ricerca del lavoro. L’obiettivo per il prossimo anno è l’istituzione di uno sportello digitale permanente.

L’integrazione nella società passa anche dalla formazione continua.

Previene o risana situazioni difficili: ad esempio i minorenni non accompagnati, i disoccupati, le donne senza istruzione …

Il Centro, inoltre, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le Associazioni e le Cooperative che si occupano di accoglienza e integrazione di persone migranti.

Il Centro EDA collabora con il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento il Centro EDA di Trento in quanto è sede d’esame per i vari tipi di permesso di soggiorno.

Con l’Agenzia del Lavoro per le persone iscritte al Centro per l’Impiego che devono imparare la lingua italiana almeno fino al livello A2.

Il Centro EDA è convenzionato con l’Università per Stranieri di Siena ed è sede per sostenere gli esami di Certificazione linguistica internazionale (CILS) a tutti i livelli.

Nell’anno scolastico ’21-‘22 il Centro EDA di Trento ha registrato circa 1300 passaggi/iscrizioni per i corsi dell’offerta formativa e per tutti i tipi d’esame. Nell’ultimo periodo di scuola (aprile, maggio, giugno) sono stati attivati anche corsi per una cinquantina di profughi ucraini, fuggiti dai territori di guerra e ospitati nella nostra Provincia, che intendono apprendere la lingua italiana.

Dopo anni in una sede che nel tempo si è rivelata insufficiente e inadatta, oggi è stata l’occasione per confermare l’inizio dei lavori di ristrutturazione di quella che sarà la nuova sede in via S. Bernardino. Sicuramente più efficace ed efficiente anche nella logica del risparmio energetico diventando un ampliamento della già esistente sede staccata del Liceo Rosmini di Trento.