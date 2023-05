CENTRO DESTRA * ELEZIONI PROVINCIALI – INCONTRO CON FDI: ON. MATURI, « PRESIDENZA, APPOGGIAMO LA CANDIDATURA DI FRANCESCA GEROSA »

11.24 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Centro Destra appoggia Gerosa Presidente. Il Centro Destra appoggia Gerosa Presidente, è quanto emerge a seguito di un incontro tra il Centro Destra e Fratelli d’Italia in Trentino, con la partecipazione anche del vice commissario Cristian Zanetti.

“In qualità di movimento politico che parteciperà alle prossime elezioni provinciali abbiamo ritenuto di dover conoscere di persona i candidati Presidente, per poter scegliere chi appoggiare. Francesca Gerosa non la conoscevo ancora, devo dire che l’incontro è stato nettamente al di sopra delle più rosee aspettative: abbiamo avuto modo di confrontarci con una donna pragmatica, decisa, equilibrata, fortemente legata alla sua terra” commenta Maturi “inoltre è innegabile che in questa fase storica un candidato di Fratelli d’Italia non può che creare un canale preferenziale tra Palazzo Chigi e il Trentino, un’occasione importante per la nostra autonomia e per far valere peculiari istanze di un territorio che ha nella sua unicità la sua forza. Abbiamo trovato in Gerosa il candidato giusto”.

Guastamacchia prosegue “il fatto che Gerosa provenga dal mondo del lavoro, ma che abbia anche avuto importanti e positive esperienze amministrative tra cui ITEA e A22 che la rendono un candidato alla Presidenza capace di leggere la realtà socioeconomica del nostro territorio a tutto tondo. Il confronto sui temi concreti è stato molto proficuo, c’è stata convergenza di vedute sui punti affrontati, uno su tutti l’Autonomia”.

“In qualità di già membro della Commissione dei Dodici e presidente della Commissione dei Sei l’Autonomia è per me un caposaldo irrinunciabile, ho trovato nella Presidente Gerosa una fervente autonomista e abbiamo concordato sul fatto che l’Autonomia debba essere però un bene di tutti i trentini, un’eredità lasciataci dal padre dell’Autonomia Degasperi e che vada condivisa con tutti, non può essere un’arma amministrativa in mano a pochi e subita da molti” conclude Maturi.

“La nostra scelta di appoggiare Gerosa non è contro nessuno, e anzi auspico che si arrivi nuovamente ad una coalizione unita affinché il centrodestra trentino governi la Provincia per i prossimi anni, ci tengo a precisarlo onde evitare strumentalizzazioni” chiosa Guastamacchia “la nostra è una scelta responsabile per il bene del Trentino e dei trentini” conclude.

Così in una nota il segretario del Centro Destra Filippo Maturi e il segretario del Trentino Fabrizio Guastamacchia. Di fatto l’appoggio del Centro Destra alla candidatura di Gerosa alla Presidenza rompe l’isolamento di FdI nel centrodestra trentino, aprendo alla costituzione di una coalizione allargata sul nome proposto da Fratelli d’Italia e decretando una nuova fase nelle trattative di area sbloccando l’impasse.