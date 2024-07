“CENTRO ASTALLI“ E COMUNE TRENTO * SOLIDARIETÀ: «UNA NUOVA ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA NOTTURNA, AL CONVENTO DEI CAPPUCCINI LE PORTE RESTANO APERTE»

15.29 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al Convento dei Cappuccini le porte restano aperte Con Astalli e Comune una nuova esperienza di accoglienza notturna.

Pochi giorni fa le volontarie e i volontari che per oltre trent’anni si sono presi cura della Mensa della Provvidenza hanno salutato gli spazi della Cervara per prepararsi al nuovo avvio di settembre in via Giusti.

Ma le porte del Convento dei Cappuccini restano aperte: proseguono le attività della Scuola Penny Wirton, che accoglie ogni anno centinaia di persone di origine straniera che chiedono di imparare l’italiano, e si innestano due nuove esperienze, una progettualità di ATAS e la trasformazione di alcuni spazi, a cura di Astalli, da dedicare all’accoglienza notturna di una trentina di persone richiedenti asilo.

Con i suoi 734 posti disponibili, il sistema di accoglienza trentino è costantemente saturo e delle 1.805 persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale nel 2023 solo 319 hanno trovato accoglienza in un progetto dedicato. Le altre sono finite nelle sacche della marginalità, tra periferie e ponti sull’Adige.

La nuova accoglienza notturna al Convento, nata da una sinergia tra Astalli, Cappuccini e Comune di Trento e inserita nel novero della attività della “Chiesa che accoglie”, prova a rispondere a una parte di questa umanità in fuga da guerre, violenze, discriminazioni, povertà e conseguenze del cambiamento climatico.

L’invito alla cittadinanza e alla stampa è per venerdì 6 settembre alle ore 11 in via delle Laste 3. Sarà l’occasione per condividere i dettagli della progettualità, report e dati sul fenomeno e un pasto insieme.