CENTO PER CENTO ANIMALISTI * PORTOFINO (GE): «ESPOSTO NOSTRO STRISCIONE, PER LUPI E ORSI IN LIGURIA E TRENTINO»

14.32 - sabato 29 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi, sabato, in tarda mattinata, alcuni nostri militanti si sono recati nella piazza principale di Portofino (Genova) ed hanno esposto uno striscione in lingua inglese per attirare soprattutto i turisti, per far sapere cosa succede ai Lupi ed Orsi in Liguria e Trentino.

Animali protetti, diventati una scusa per coprire la propria incapacità nel gestire la questione da parte dei politici.

Ammazzare è l’unica soluzione per questi signori! Questa è la “normalità” dei cacciatori, psicopatici assassini coccolati dalle amministrazioni locali e, purtroppo, dal governo centrale che non dice una parola sulle mattanze in atto.

Dopo i blitz di Venezia e Verona, città frequentate in questo periodo soprattutto dai turisti stranieri, anche Portofino (luogo d’élite) è stato “visitato”. Molti i gesti di solidarietà ricevuti dai Militanti, segno tangibile che i cittadini di ogni nazionalità sono dalla parte dei Lupi e degli Orsi.

Da segnalare anche se la solidarietà dei ristoratori della piazza.