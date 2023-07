CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSI TRENTINO: « AZIONE AL CASTELLER, GAIA NON DEVE MORIRE »

19.45 - sabato 1 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AZIONE AL CASTELLER ( TRENTO) GAIA NON DEVE MORIRE…

Nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio in nostri Militanti sono tornati in azione al Casteller ed hanno affisso uno striscione sul recinto del centro faunistico più tristemente famoso d’Italia. Dopo le ultime novità della provincia autonoma di Trento al convegno di Venezia, la lotta per la difesa degli Orsi sarà sempre più dura.

Alleghiamo una mail arrivata al nostro indirizzo di posta elettronica che rispecchia il sentimento di molti Italiani che non vogliono la morte di Gaia e degli altri Orsi che vivono in Trentino.

Signor fugatti mi chiamo Caterina, so che molto probabilmente non leggerà mai la mia mail, ma sinceramente ci voglio provare! So che ha ricevuto tante lettere di minacce e mi creda le parlo con il cuore in mano, uccidere degli orsi non risolve nulla perché crea solo danni, si dovrebbe fare informazione con le persone e non fomentare odio! La vita è bella. Vuole sapere perché le dico questo? Perché non riesco a pensare che le persone sono cattive o ingiuste e credo che dentro ad ognuno di noi ci sia un buon cuore, ma a quanto sembra è difficile farlo uscire! Sa io ho 45 anni e sa cosa le dico?

Avrei voluto avere dei figli, purtroppo non potrò mai avere dei figli, insegnare loro l’amore e rispetto verso gli animali e verso le persone; fin da piccola sono cresciuta amando il prossimo perché mio padre era nelle forze dell’ordine. Sa che lavoro faccio? Faccio la badante e percepisco 480 € al mese e sono orgogliosa di me stessa perché nonostante tutte le avversità della vita, mi creda, ho sempre lottato, però sorrido e amo tutto ciò che mi circonda! Ora le chiedo di riflettere, lei un cuore c’è l’ha e deve farlo solo funzionare, vedrà che la sua vita cambierà in bene!

Recentemente ho perso un cugino di 36 anni, non pensavo di andare alla Camera mortuaria, resistere numerose ore, stare male, eppure mi sono fatta forza, avevo paura , le paure vanno superate . Ripeto signor Fugatti non faccia uccidere Gaia e gli altri Orsi.

*

CENTOPERCENTOANIMALISTI