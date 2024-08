CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSI TRENTINO: “ABBIAMO AFFISSO LOCANDINE A SELLA GIUDICARIE, CON SCRITTO ‘IL LORO SANGUE RICADRÀ SU DI VOI’ “

19.14 - lunedì 19 agosto 2024

Nel’agosto 2023, l’Orsa classificata F36 seguì (?) due turisti, senza far loro del male e senza atteggiamenti aggressivi. Fugatti parlò subito di abbattimento.

Il mese dopo, venne trovata uccisa da un colpo di fucile sparatole alle spalle. Le indagini puntarono su quattro cacciatori, che hanno in zona una postazione di caccia, e in quel periodo vi si trovavano.

Ora la Procura di Trento ha deciso l’archiviazione del procedimento giudiziario, così facendo, si nega ogni possibilità di portare a giudizio i vili assassini, chiunque siano.

E’ evidente che ci sia la volontà di non approfondire la responsabilità degli squadroni della morte trentini. Una vergogna, tanto più che questo non è l’unico caso di Orsi amazzati da “ignoti” in Trentino…

Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI, nel pomeriggio di lunedì 19 agosto, hanno affisso locandine in zona Sella Giudicarie (Trento) con la scritta “IL LORO SANGUE RICADRÀ SU DI VOI! VERGOGNA!”

Nessuna tregua! La lotta continua!

*

Centopercento animalisti