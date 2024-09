CENTO PER CENTO ANIMALISTI * MOSTRA CINEMA VENEZIA – FLASH MOB: «ESPOSTO STRISCIONE IN INGLESE E TEDESCO, IN DIFESA DEGLI ORSI DEL TRENTINO»

13.01 - domenica 1 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Provincia autonoma di Trento ha approvato una disposizione che autorizza a uccidere gli Orsi (specie protetta). L’Orsa Jj4 sarà deportata in Germania,in un “parco” sul quale ci sono molti dubbi. Si continua a definirla come responsabile della morte del povero Papi, nonostante le perizie abbiano dimostrato il contrario.

Intanto negli ultimi mesi sono stati rinvenuti i resti di almeno sette Orsi,uccisi da “ignoti”. Continua senza soste la campagna di odio e terrorismo contro gli Orsi, cui si aggiungono i Lupi, prossime vittime designate.

Le amministrazioni locali non deflettono dalle linea di eliminazione, approvata di fatto dal governo di Roma. Ultima trovata, l’uso di Cani “anti Orso”, che,oltre all’infamia di mettere un Animale contro l’altro, avrà il solo risultato di rendere gli Orsi aggressivi contro ogni Cane (come già succede con i Cinghiali).

Tutto questo nonostante le molte proteste: ma Provincia e Regione curano solo i privilegi di cacciatori e speculatori. Noi ribadiamo che gli Orsi, come tutti gli Animali Liberi, hanno diritto di vivere tranquilli e sicuri nell’ambiente che appartiene solo a loro.

Nella prima mattinata di oggi, domenica, alcuni nostri Militanti si sono recati alla mostra del cinema di Venezia, nei pressi dell’hotel Excelsior ed hanno esposto uno striscione in lingua Inglese e Tedesca in difesa degli Orsi. Successivamente gli Attivisti si sono spostati ai campi da tennis dove arrivava Richard Gere per una masterclass. Una volta sceso dall’auto salutava i Militanti.