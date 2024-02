CENTO PER CENTO ANIMALISTI * MORTE ORSO M90: « QUESTA NOTTI I NOSTRI MANIFESTI DAVANTI ALLA PAT / IL 2/3 E 28/4 MANIFESTAZIONI “AL CASTELLER”» (VIDEO)

08.41 - mercoledì 7 febbraio 2024

E’ incredibile: poche ore dopo che Fugatti ha firmato la condanna a morte dell’Orso M90, una squadra di killer lo ha trovato e assassinato. Tra l’altro, ecco a cosa serve il radiocollare: non lasciare scampo a chi lo porta!

M90 non aveva assalito nessuno, non aveva fatto danni (che comunque non giustificherebbero l’uccisione).

La velocità nell’esecuzione della sentenza, alla faccia della consueta lentezza burocratica di questi Enti, è stata voluta per battere sul tempo i ricorsi al TAR. Fugatti e gli altri politicanti trentini stanno procedendo a valanga nell’infame linea di odio e sterminio degli Animali Liberi.

Sabato 2 marzo manifesteremo davanti al lager del Casteller, dove sono reclusi ancora diversi Orsi. E non solo davanti: questa è la nostra promessa.

Miltanti di Centopercentoanimalisti, nella serata di martedì 6 febbraio, hanno già avvisato i diretti interessati con striscioni e manifesti (che ricordano un evento storico per l’Animalismo) affissi alla sede della provincia e al Casteller.

Sabato 2 marzo non ci saranno sconti…

Centopercentoanimalisti