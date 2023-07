CENTO PER CENTO ANIMALISTI * CASTELLO AVIO (TN) « STRISCIONI CONTRO FUGATTI, ORSI LIBERI »

Vero che i suoi sostenitori hanno sposato la sua crociata vs gli Orsi, ma allo stesso modo, parecchi Trentini non hanno gradito le sue sparate arrivate in tutta Italia, che di fatto hanno messo alla berlina il Trentino, una delle zone più incantevoli d’Italia.

Nella speranza che Gaia e Papillon vengano liberati al più presto, per far capire dove sarà diretta la nostra protesta nei prossimi mesi sempre in difesa degli Orsi, Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, nella serata del 20 luglio, hanno appeso uno striscione sul luogo simbolo (il Castello) del paesino di Avio, dove abita il presidente della provincia autonoma di Trento: “FUGATTI… GAME OVER”

Fino alla fine, Orsi liberi!