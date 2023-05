CENTO PER CENTO ANIMALISTI * CARNIVORI TRENTINO: « 17MA TAPPA GIRO D’ITALIA, APPESO IERI SERA UNO STRISCIONE NEI PRESSI DI AGNEDO »

07.46 - mercoledì 24 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La 17° tappa del Giro d’Italia partirà da Pergine (Trento). Un nostro motto che ripetiamo spesso è “lo sport non cancella l’odore”. L’odore del sangue degli Orsi uccisi, la disperazione di quelli rinchiusi nel lager, i cuccioli privati della madre, la campagna di odio montata ad arte contro questi Animali. E non solo gli Orsi: i Lupi, la Lince, lo Sciacallo Dorato, i Cormorani, la Marmotte, molte specie di Uccelli… è la politica folle di chi vuole rendere la montagna un deserto, dove abbiano posto solo il turismo e tutto quello che dà reddito. Oltre al numero spropositato di cacciatori e pescatori, sia locali sia in trasferta.

Tutto questo rende il Trentino una terra insanguinata, avvelenata dalla cattiveria e dalla violenza di alcuni politici che con le loro decisioni, infangano tutta la popolazione.

Per ricordate a questi soggetti che non abbasseremo la guardia, militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI, nella serata del 23 maggio, hanno affisso uno striscione sul percorso della 17esima tappa nei pressi di Agnedo (Trento). Questo il testo dello striscione: “TAR FAI LA COSA GIUSTA! UNICA COLPA DEGLI ORSI? VIVERE IN TRENTINO!”

*

CENTOPERCENTOANIMALISTI