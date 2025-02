CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * PAPA FRANCESCO: «IL LIBRETTO PER IL SANTO ROSARIO PRESIEDUTO DAL CARDINALE ZUPPI»

16.47 - domenica 23 febbraio 2025

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

CANTO

Il coro propone un canto adatto

SEGNO DI CROCE E SALUTO

Il presidente

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R/. Amen.

Il Signore sia con voi. R/. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA

Il presidente

Carissimi fratelli e sorelle,

ci riuniamo in preghiera

per affidare alla Vergine Madre papa Francesco.

Maria Santissima, premurosa e tenera

nel soccorrere i suoi figli che si trovano nel dolore,

lo sostenga in questo momento di prova e di sofferenza.

ORAZIONE

Il presidente

Preghiamo.

O Dio, che in Maria, madre del tuo Figlio,

hai posto il segno della nostra difesa e del nostro aiuto, concedi a papa Francesco

di godere la salute del corpo e dello spirito

perché continui ad essere per la Chiesa

testimone del tuo Vangelo di misericordia.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

R/. Amen.

CANTO MISTERI GLORIOSI PRIMO MISTERO – LA RISURREZIONE DI GESÙ

Il coro propone un canto adatto

LETTURA

Dal Vangelo secondo Luca (24,1-6)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».

Padre nostro. Ave. Gloria.

INVOCAZIONI

Un lettore dice:

Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore.

– Ricolma di grazia la tua Chiesa. R/.

– Dona salute a papa Francesco. R/. 4

– Estendi il dono della pace a tutti i popoli. R/.

– Rendi tutti i defunti partecipi della Pasqua eterna. R/.

Il presidente conclude dicendo

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero,

per intercessione di Maria Vergine

concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen.

SECONDO MISTERO – L’ASCENSIONE DEL SIGNORE

CANTO

Il coro propone un canto adatto

LETTURA

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

INVOCAZIONI

Un lettore dice:

Diciamo insieme: Salva il tuo popolo, o Signore.

– Per la Chiesa: annunci fiduciosa il Vangelo di salvezza. R/.

– Per papa Francesco: donagli la salute per essere confermati nella

fede. R/.

– Per coloro che soffrono: sperimentino la potenza del tuo amore.

R/.

– Per tutti noi: alimenta la nostra speranza. R/.

Il presidente conclude dicendo

O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell’universo riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all’avvento del tuo regno.

Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.

TERZO MISTERO – LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO CANTO

Il coro propone un canto adatto

LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo.

A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

INTERCESSIONI

Un lettore dice:

Diciamo insieme: Kyrie, eleison.

– Santifica con il tuo Spirito tutta la Chiesa. R/. – Conforta con il tuo Spirito papa Francesco. R/. – Illumina con il tuo Spirito i governanti. R/.

– Rinnova con il tuo Spirito tutti noi. R/.

Il presidente conclude dicendo

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine

orante con gli Apostoli nel Cenacolo,

fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra madre

per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della salvezza.

Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen.

CANTO QUARTO MISTERO – L’ASSUNZIONE DI MARIA

Il coro propone un canto adatto

LETTURA

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (11,19a; 12,1– 6a.10ab)

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito.

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio.

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo».

INTERCESSIONI

Un lettore dice:

Diciamo insieme: Nella tua bontà, ascoltaci, Signore.

– Per intercessione di Maria, la Chiesa conduca tutti al tuo amore. R/.

– Per l’intercessione di Maria, dona salute e forza al tuo servo e nostro papa Francesco. R/.

– Per l’intercessione di Maria, le persone sole e ammalate ritrovino speranza. R/.

– Per l’intercessione di Maria, rendici partecipi della gioia senza fine. R/.

Il presidente conclude dicendo

Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo

e fa’ che, contemplando il mistero di Maria

associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona

la tua immagine e il riflesso della tua gloria.

Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen.

QUINTO MISTERO – L’INCORONAZIONE DI MARIA CANTO

Il coro propone un canto adatto

LETTURA

Dal Vangelo secondo Luca (1,46-55)

Allora Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente

e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

INTERCESSIONI

Un lettore dice:

Diciamo insieme: Ascolta, Padre, la nostra supplica.

– Per la Chiesa: a imitazione di Maria sia docile alla tua parola. R/.

– Per papa Francesco: sostenuto dalla Vergine Madre, affronti con forza questo momento di prova. R/.

– Per quanti si dedicano ai poveri: sull’esempio di Maria vivano la solidarietà e il servizio. R/.

– Per tutti noi: invocando Maria ci sia data la grazia di camminare lieti verso l’incontro con Cristo. R/.

Il presidente conclude dicendo

O Padre, che ci hai dato come Madre e Regina la Vergine Maria,

dalla quale nacque Cristo tuo Figlio,

per sua intercessione concedi a noi

la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen.

Al termine dei misteri seguono come di consueto il canto dell’antifona Salve Regina, l’orazione e le litanie della Beata Vergine Maria. A conclusione si preghino anche il Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria per la salute e le intenzioni del Papa. Segue la benedizione come nel modo consueto.

CANTO

Il coro propone un canto adatto