CDP – CASSA DEPOSITI PRESTITI * CDA: “APPROVATA LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL 9,81% DETENUTA IN TIM A POSTE ITALIANE E L’ACQUISIZIONE DA QUEST’ULTIMA DEL 3,78% DI NEXI”

18.39 - sabato 15 febbraio 2025

CDP: il CDA approva la cessione della partecipazione del 9,81% detenuta in Tim a Poste Italiane e l’acquisizione da quest’ultima del 3,78% di Nexi

Roma, 15 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti riunitosi in data odierna in sessione straordinaria ha approvato la cessione a Poste Italiane della partecipazione detenuta in Tim, pari al 9,81% delle azioni ordinarie.

Nella stessa seduta il CDA ha dato il via libera all’acquisizione da parte di CDP di una partecipazione equivalente al 3,78% del capitale di Nexi detenuta da Poste Italiane.

Il Gruppo CDP aumenta quindi la propria quota in Nexi dall’attuale 14,46% al 18,25% complessivo, rafforzando così il sostegno alla strategia industriale di un’azienda, protagonista in Europa nell’infrastruttura dei pagamenti digitali, che sin dalla sua nascita quattro anni fa ha avuto Cassa al suo fianco.