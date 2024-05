CDP – CASSA DEPOSITI PRESTITI: BILANCIO 2023: «OK DALL’ASSEMBLEA, UTILE NETTO A 3.074.304.290,73 EURO / DISTRIBUZIONE DIVIDENDO PER 1.618.923.012,08»

12.44 - venerdì 24 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CDP: l’Assemblea approva il Bilancio d’esercizio 2023 e la distribuzione

di un dividendo di euro 1.618.923.012,08

Rinviata al 20 giugno 2024 la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ha approvato oggi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: l’utile netto è di euro 3.074.304.290,73 e agli azionisti sarà distribuito un dividendo complessivo di euro 1.618.923.012,08.

L’Assemblea ha inoltre rinviato la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di CDP a una successiva seduta che si terrà il 20 giugno 2024.

