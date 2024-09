CDP – CASSA DEPOSITI E PRESTITI * CDA: «VIA LIBERA A NUOVE OPERAZIONI PER 3,5 MILIARDI / NOMINATO VICE DIRETTORE GENERALE FABIO BARCHIESI»

19.15 - mercoledì 11 settembre 2024

CDP: dal CdA via libera a nuove operazioni per 3,5 miliardi. Avviati i lavori per la predisposizione del nuovo Piano Strategico di Gruppo 2025-2027. Grandi imprese e Pubbliche Amministrazioni tra le realtà destinatarie delle risorse con l’obiettivo di sostenere il Made in Italy e stimolare la crescita dei territori. Prosegue l’impegno per il potenziamento e lo sviluppo di infrastrutture sociali e

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco ha approvato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro a favore di grandi e medie imprese italiane, di infrastrutture chiave per il Paese e a sostegno di nuovi investimenti sul territorio.

Cassa Depositi e Prestiti ha, inoltre, avviato i lavori per la predisposizione del nuovo Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 coadiuvata da Boston Consulting Group, aggiudicataria della gara europea per i servizi di consulenza finalizzati anche alla definizione del Piano.

Interventi dedicati alla crescita delle filiere

In linea con il ruolo di CDP a sostegno del tessuto imprenditoriale, il CdA ha autorizzato nuove iniziative per favorire l’export e per accelerare i programmi di investimento in innovazione e sviluppo di aziende attive in settori sempre più rilevanti dell’economia nazionale per il potenziamento delle realtà rappresentative del Made in Italy.

Sostegno a infrastrutture sociali e green e alla PA

Il CdA ha dato il via libera a finanziamenti per la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture strategiche: in particolare, a favore del settore dell’energia, con riguardo all’aumento.

dell’efficienza degli impianti, al maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e al rafforzamento delle reti idriche. Inoltre, sono stati deliberati finanziamenti per nuove strutture all’avanguardia nel campo sanitario sviluppate in Partenariato Pubblico Privato e nuove iniziative a favore delle Amministrazioni locali. Ciò al fine di rispondere con maggiore efficacia alle necessità dei territori e migliorare la vita delle persone grazie a servizi sempre più inclusivi.

Piano Strategico Gruppo CDP: avvio dei lavori e assegnazione procedura di gara

Cassa Depositi e Prestiti ha avviato i lavori per la predisposizione del Piano Strategico del Gruppo 2025-2027. In tale attività, CDP è coadiuvata da Boston Consulting Group che si è aggiudicata la procedura di gara europea avente ad oggetto i servizi di consulenza finalizzati all’affiancamento nella definizione del nuovo Piano, nonché all’individuazione di specifici progetti la cui attuazione può essere propedeutica a raggiungere i macro-obiettivi di Piano e a cogliere nuove opportunità di business.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Vice Direttore Generale il Dottor Fabio Barchiesi.