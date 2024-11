CCIAAT – TRENO * IMPRENDITORIA FEMMINILE: «INSEDIATO IL NUOVO COMITATO, HELGA CALDONAZZI ELETTA COORDINATRICE»

16.00 - mercoledì 6 novembre 2024

In mattinata, presso la sede centrale della Camera di Commercio di Trento si è tenuta la prima riunione del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF). L’organismo, che al suo interno raggruppa le rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, libere professioni, organizzazioni sindacali e consumatori presenti in Consiglio camerale, è stato costituito nel 2012 con funzioni di tipo consultivo-propositivo, allo scopo di rimuovere ciò che può ostacolare la crescita e lo sviluppo delle imprese guidate da donne.

La riunione è stata aperta da Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento, e da Alberto Olivo, Segretario generale, che hanno confermato la volontà dell’Ente camerale nel garantire supporto all’attività del Comitato e hanno sottolineato l’importanza di sostenere una cultura imprenditoriale distante da pregiudizi di genere e fondata su capacità personali, merito e competenza. È stato sottolineato come il ruolo del CIF sia quello di raccogliere le istanze del mondo femminile dell’impresa per proporre soluzioni alla Camera di Commercio, alle istituzioni di riferimento e al mondo della politica. Il suo contesto di operatività non è rigido ma speso coinvolge sia l’ambito culturale sia quello sociale, fermo restante l’obiettivo di promuovere con efficacia l’imprenditorialità presso le donne.

L’incontro, durante il quale è stata ripercorsa la storia del Comitato e ricordate le principali attività pregresse, è terminato con l’elezione della nuova coordinatrice. All’unanimità delle presenti, il ruolo è stato affidato a Helga Caldonazzi, componente del CIF già dalla precedente consiliatura. “Sono onorata della stima che sottende a questa nomina, che accolgo con entusiasmo e pari senso di responsabilità – ha commentato la neo-coordinatrice –. Mi auguro che i prossimi mesi di lavoro e impegno ci permettano di operare con visione e prospettiva per dare nuovo impulso e vigore allo sviluppo delle iniziative economiche gestite da donne”.

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile in carica per la consiliatura 2024-2029 è composto da: Mara Baldo (Giunta camerale); Monia Bonenti (ABI-Associazione bancaria italiana); Franca Borzaga (Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento); Helga Caldonazzi (Sindacato nazionale agenti di assicurazione); Barbara Deimichei (Federconsumatori del Trentino); Daniela Devigili (Coldiretti Trento); Federica Fedele (CIA-Agricoltori italiani Trentino); Francesca Gennai (Giunta camerale); Maria Cristina Giovannini (Giunta camerale); Nadia Martinelli (Federazione trentina della cooperazione); Tatiana Moresco (Confcommercio imprese per l’Italia); Mariagrazia Odorizzi (Confindustria Trento); Cinzia Pellegrino (Libere professioni); Marika Perli (Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento); Francesca Prada (CGIL, CISL, UIL); Giuliana Savoia (Giunta camerale); Barbara Tomasoni (Giunta camerale); Silvia Vianini (Confesercenti del Trentino); nomina da definire (Associazione agriturismo trentino).