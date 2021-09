CCIAA TRENTO * MOBILITÀ SOSTENIBILE: « TRENO SPECIALE CONNECTING EUROPE EXPRESS, SULLA TRATTA NOGARA-BOLZANO I RAPPRESENTATI DELL’UNIONE EUROPEA »

Il treno speciale Connecting Europe Express (CEE), il progetto di mobilità sostenibile voluto dalla Commissione europea e realizzato grazie a una collaborazione con il mondo economico, rappresenta il momento più importante dell’ “Anno europeo delle ferrovie 2021”. Il CEE, nel suo tragitto da Lisbona a Parigi, attraversa 26 Paesi europei, supera 33 frontiere, si ferma in oltre 100 stazioni e percorre circa 20mila chilometri. Oggi e domani, il treno speciale attraverserà anche il Trentino-Alto Adige e farà tappa a Bolzano.

La Camera di Commercio di Trento e quella di Bolzano, insieme alla direzione regionale Trentino-Alto Adige di Trenitalia, organizzano a bordo del CEE, lungo la tratta Nogara-Bolzano, l’evento dal titolo “Mobilità turistica in evoluzione: una vacanza senza auto è possibile?”.

I partecipanti discuteranno dell’offerta regionale e a lunga percorrenza della ferrovia in regione e delle proposte aggiuntive, tra cui, ad esempio, il servizio d’ultimo miglio “Südtirol Transfer”.

Durante il viaggio di quasi due ore è in programma un confronto a più voci sullo stato attuale del trasporto passeggeri lungo la ferrovia del Brennero e sui progetti futuri. Ne discuteranno insieme, il Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider, l’Assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, il Commissario del Governo, Vito Cusumano, e il Coordinatore del corridoio europeo ScanMed, Pat Cox. All’incontro parteciperanno anche il Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Pujia, l’Amministratrice delegata del gestore infrastrutturale ferroviario RFI, Vera Fiorani, la Commissaria straordinaria per la linea Fortezza-Verona, Paola Firmi, il Managing Director di ScanMed RFC, Emanuele Mastrodonato, e il Vicepresidente dell’Unione albergatori e pubblici esercenti dell’Alto Adige (HGV), Thomas Walch. Inoltre il Direttore di IDM Alto Adige, Erwin Hinteregger, presenterà una nuova filosofia di vacanza che prescinde dall’utilizzo delle automobili e illustrerà le alternative possibili per realizzarla, mentre il Direttore di Trenitalia in Trentino-Alto Adige, Roger Hopfinger, parlerà del futuro del traffico ferroviario sia all’interno sia all’esterno dei confini regionali.

“Nei fine settimana di maggiore esodo per le vacanze estive, le principali reti stradali sono regolarmente sovraccariche di traffico, perciò è essenziale motivare i turisti a viaggiare con il treno. Per raggiungere questo obiettivo non servono solo collegamenti ferroviari più attrattivi, ma anche servizi aggiuntivi, come le proposte di primo e ultimo miglio o per il trasporto bagagli. Ci impegniamo in questa direzione insieme ai nostri partner”, dichiara Michl Ebner, Presidente della Camera di Commercio di Bolzano.

Per fare in modo che la ferrovia sia più in linea con la propria dimensione transfrontaliera, Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento, è convinto che sia necessario superare ancora alcuni ostacoli: “Per il traffico aereo è scontato che a livello mondiale via sia una lingua operativa e di segnaletica univoca. Per quello ferroviario, invece, si è rimasti ancorati ai vecchi schemi e nei singoli Stati membri ognuno ha mantenuto la propria lingua di lavoro e di segnaletica. Dobbiamo eliminare, passo dopo passo, anche questo tipo di barriera, per fare in modo che il traffico ferroviario diventi più efficiente e competitivo a livello internazionale.”

Negli ultimi anni in Alto Adige sono stati ampliati costantemente sia il traffico su rotaia a lunga percorrenza sia quello regionale. Dopo l’interruzione dovuta al Covid, di recente sono ripresi i collegamenti diretti con Milano e Ancona. La sfida è sfruttare e mantenere i collegamenti esistenti e realizzare nuove proposte. Una componente importante dei viaggi è anche l’ultimo miglio e “Südtirol Transfer”, il servizio d’ultimo miglio sostenuto da HGV, è pioniere in questo ambito e garantisce ai turisti che arrivano in treno o in bus il trasferimento semplice e veloce dalla stazione, o dalla fermata, fino al loro alloggio.

Roger Hopfinger, Direttore di Trenitalia in Trentino-Alto Adige, traccia un bilancio dell’offerta ferroviaria nella regione: “Nelle province di Bolzano e di Trento disponiamo già oggi di una rete ferroviaria ben sviluppata e di buoni collegamenti. Su molte tratte possiamo offrire un servizio con frequenza ogni mezz’ora oppure ogni ora che viene molto apprezzato. Grazie al continuo rinnovamento del materiale rotabile e degli investimenti per milioni di euro, ad esso connessi, possiamo offrire ai passeggeri condizioni di viaggio moderne su numerosi treni (ad esempio: wifi, climatizzazione, ecc.). In futuro puntiamo a collegare ancora di più le connessioni ferroviarie all’interno dell’Euregio per poter dunque proporre anche treni regionali transfrontalieri migliori.”