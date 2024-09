CCIAA – TRENTO * MERCATI INTERNAZIONALI: “ NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL COMMERCIO, RIDURRÀ LA BUROCRAZIA”

13.08 - venerdì 20 settembre 2024

La riduzione dei tempi della burocrazia

NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL COMMERCIO CON L’ESTERO.

La nuova piattaforma mira a automatizzare le pratiche amministrative con le aziende per l’ottenimento dei documenti necessari all’esportazione.

Per lo sviluppo economico dei territori le esportazioni e gli scambi internazionali rivestono un ruolo cruciale. In un contesto sempre più globalizzato la capacità delle imprese di espandersi sui mercati esteri non solo rappresenta un’opportunità di crescita e diversificazione, ma contribuisce anche in maniera significativa al rafforzamento del tessuto economico locale, incrementando la competitività, gli investimenti e l’occupazione.

Per supportare gli operatori economici locali in questo percorso, la Camera di Commercio di Trento, in collaborazione con Unioncamere, mette a disposizione una nuova piattaforma digitale che renderà più agile e veloce l’interscambio con le aziende dei documenti necessari all’esportazione delle merci.

Al fine di facilitare l’approccio con il nuovo strumento, l’Ente organizza il 26 settembre e il 3 ottobre due webinar gratuiti dedicati a tutte le imprese trentine esportatrici, durante i quali sarà illustrato il funzionamento della nuova piattaforma.

“In un mondo sempre più interconnesso – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Trento, Andrea De Zordo – rafforzare le capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, anche attraverso l’automazione dei processi amministrativi e la riduzione dei tempi imposti dalla burocrazia, è una leva importante per la crescita economica e la competitività del territorio”.

Per tutte le informazioni: www.tn.camcom.it