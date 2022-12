CCIAA TRENTO E BOLZANO * ASSE BRENNERO: BORT ED EBNER, – FOCUS SU, PRODUZIONE ENERGIA / CONCESSIONE A22 / PONTE LUEG TIROLO

10.12 - mercoledì 07 dicembre 2022

La produzione di energia, il corridoio del Brennero, la concessione dell’A22: i temi al centro della discussione.

LE CAMERE DI COMMERCIO E DELL’ECONOMIA SULL’ASSE DEL BRENNERO SI SONO RIUNITE A BOLZANO

I vertici della Camera dell’industria e del commercio di Monaco e dell’Alta Baviera, della Camera dell’economia del Tirolo e delle Camere di commercio di Bolzano e Trento si sono riuniti ieri pomeriggio presso l’ente camerale del capoluogo altoatesino.

Durante l’incontro i partecipanti e le partecipanti hanno fatto il punto sulla situazione economica nelle rispettive aree geografiche affrontando anche temi attuali della viabilità riguardanti il corridoio del Brennero.

Le Camere dell’economia e del commercio situate lungo l’asse del Brennero si incontrano regolarmente per discutere di questioni di politica economica transfrontaliera. L’obiettivo è promuovere tematiche importanti per il futuro e rafforzare la cooperazione tra i Paesi.

Attualmente le quattro aree geografiche in questione sono chiamate ad affrontare sfide considerevoli. Il conflitto russo-ucraino ha acuito le tensioni sui mercati dell’energia e delle materie prime, causando un significativo aumento dell’inflazione, trainato dagli elevati prezzi dell’energia.

I partecipanti e le partecipanti hanno fatto un quadro della situazione nelle rispettive aree geografiche confrontandosi circa le misure adottate a medio e lungo termine. Un’attenzione particolare è stata riservata al tema del potenziamento della produzione energetica.

Durante la conferenza di ieri anche il corridoio del Brennero, sia su rotaia che su strada, è stato oggetto di discussione. Inizialmente si è parlato del risanamento del ponte Lueg in Tirolo o della sua costruzione ex novo. In prospettiva dei lavori di riqualifica – che inizieranno nel 2025 e potrebbero protrarsi per due anni – il ponte sarà percorribile a corsia unica per direzione di marcia.

Altri punti all’ordine del giorno sono stati la concessione dell’Autostrada del Brennero – A22, gli scali intermodali, la carenza di parcheggi disponibili lungo le autostrade A93 e A8 in Germania e la digitalizzazione dei sistemi di gestione del traffico.

“Oggi più che mai è indispensabile garantire una buona collaborazione tra le regioni, tra le Camere dell’industria, dell’economia e del commercio ma anche tra singole imprese. Lo scambio costante di idee ci aiuta a elaborare misure adeguate per le nostre imprese. Inoltre, un approccio coordinato, ad esempio nelle questioni relative ai trasporti, è fondamentale per l’economia delle nostre regioni”, hanno affermato congiuntamente i Presidenti della Camere di commercio e dell’economia sull’asse del Brennero.

nell’immagine da sinistra a destra: Christoph Walser, presidente della Camera dell’economia del Tirolo; Georg Dettendorfer, vicepresidente della Camera dell’industria e del commercio di Monaco e dell’Alta Baviera; Giovanni Bort, presidente della CCIAA di Trento; Michl Ebner, presidente della CCIAA di Bolzano

