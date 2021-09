CCIAA TRENTO * BEER TASTING: « LA BIRRA TRENTINA A PALAZZO ROCCABRUNA, DAL 16 AL 19 SETTEMBRE DEGUSTAZIONI – INCONTRI CON I PRODUTTORI E ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI »

Favorita dalla sua posizione geografica che ne fa un ponte naturale fra il Nord e il Sud d’Europa, Trento è da sempre una città di incontro fra tradizioni e culture. Già nel Quattrocento, entro il perimetro delle sue mura, una numerosa comunità tedesca gestiva più di una decina di locande. Furono proprio i frequenti contatti con il mondo germanico che a poco a poco diffusero in città il piacere della birra. Alla fine del XVIII secolo risale il primo birrificio di cui si conserva notizia.

Fu fondato da un singolare personaggio, la cui biografia si perde nella leggenda, Giacomo Bacca. Nato sulle pendici del Calisio, a Montevaccino intorno al 1760, Bacca fu un medico, un avventuriero e un massone, amico del conte di Cagliostro. Dopo aver gestito una taverna per soldati, Bacca nel 1790 aprì una “fabbrica di birra” a Piedicastello. Qualche decennio più tardi, nel 1849, Baldassare Maffei fondò a Rovereto un birrificio che diventerà rapidamente il più importante del Trentino. Da qui trae origine una tradizione che con alterne vicende, momenti di crisi e di rilancio, arriva fino ai giorni nostri. Come omaggio a chi ancora tiene in vita una passione che riscuote sempre più consensi, Palazzo Roccabruna propone quattro giorni di degustazioni dedicati alla birra artigianale trentina. Un’occasione per scoprire un mondo vivace e frizzante con tanti giovani imprenditori che oltre a recuperare una storia antica valorizzano anche prodotti del territorio.

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre l’Enoteca ospiterà “Beer Tasting Trentino”, un evento che proporrà degustazioni al tavolo delle produzioni dei birrifici che hanno aderito all’iniziativa (giovedì e venerdì dalle 17 alle 22; sabato dalle 15 alle 22; domenica dalle 15 alle 20).

Nelle giornate di venerdì e sabato gli ospiti potranno inoltre incontrare i mastri birrai e cogliere i segreti dell’arte dalla loro viva voce.

L’Enoteca organizzerà anche dei momenti di approfondimento: il 16, 17 e 18 settembre alle ore 20.00 un laboratorio del gusto condurrà gli ospiti in un appassionante viaggio nell’universo della birra (giovedì 16 settembre “Il luppolo nella birra”; venerdì 17 settembre “La birra trappista d’Orval”; sabato 18 settembre “Le birre trentine”). In abbinamento ci sarà il Trentino di Malga, il formaggio d’alpeggio prodotto sulle pendici delle nostre montagne

Giovedì 16 settembre alle 20.00 per gli amanti della buona tavola l’Enoteca di Palazzo Roccabruna un menù dedicato alla birra trentina.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti sul contenimento del contagio da Covid-19.

Per info e prenotazioni www.palazzoroccabruna.it o tel. 0461/887101

