CCIAA – BOLZANO * NOMINE: « MICHL EBNER CONFERMATO PRESIDENTE, ELETTI GLI UNDICI MEMBRI DELLA GIUNTA CAMERALE »

19.58 - lunedì 22 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Camera di commercio di Bolzano: Michl Ebner confermato Presidente. L’attuale Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, nella giornata odierna è stato confermato per un ulteriore mandato dal nuovo Consiglio camerale della Camera di commercio con un’ampia maggioranza al primo scrutinio. Inoltre, sono stati eletti gli undici membri della Giunta camerale.

Oggi alle ore 17.00 i Consiglieri e le Consigliere designati si sono riuniti in prima seduta nella Sala convegni della Camera di commercio. Ha presieduto la riunione il membro più anziano del Consiglio camerale, Georg Mayr. Dopo aver verificato l’assenza di incompatibilità, i Consiglieri camerali designati sono stati confermati nel loro incarico.

Dopo la convalida dei Consiglieri camerali si è tenuta l’elezione a scrutinio segreto del Presidente. Con 43 voti su 45 presenti Michl Ebner ha raccolto il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri camerali. Successivamente, Michl Ebner ha rilasciato una breve dichiarazione programmatica.

In qualità di partner dell’economia, la Camera di commercio continuerà a concentrarsi sulle esigenze delle imprese altoatesine e a battersi per i loro interessi. Un’imprenditoria forte è parte integrante di una società forte e la sua missione consiste nel dare un contributo al benessere generale.

La raggiungibilità dell’Alto Adige, la semplificazione burocratica, l’accesso al credito, l’internazionalizzazione, la carenza di personale qualificato, la digitalizzazione, il governo del territorio e la sostenibilità sono le tematiche su cui la Camera di commercio si concentrerà particolarmente nei prossimi cinque anni.

Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner, durante il suo discorso, ha sottolineato: “Mitigare la carenza di personale qualificato rappresenta la più grande sfida per gli anni a venire. Per riuscirci, è necessario contenere la fuga dei cervelli. Ogni anno, circa 1.000 giovani altoatesini sotto i 30 anni emigrano all’estero. Anche i 12.000 NEET dell’Alto Adige, ovvero le persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni che non sono né scolarizzate né occupate, devono essere integrati a tutti i costi nel mondo del lavoro.”

Dopo la dichiarazione programmatica sono stati eletti, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, gli altri undici membri della Giunta camerale. Si tratta di Giorgio Bergamo, Johanna Santa Falser, Daniel Gasser, Federico Giudiceandrea, Martin Haller, Annemarie Kaser, Evelyn Kirchmaier, Philipp Moser, Sandro Pellegrini, Manfred Pinzger e Markus Rabanser.

Sono stati eletti membri della Giunta i Consiglieri camerali che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, tenendo in considerazione e rispettando i criteri della proporzionale etnica e della quota femminile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Camera di commercio di Bolzano, persona di riferimento Alfred Aberer, tel. 0471 945 615, e-mail: alfred.aberer@camcom.bz.it.

Nell’immagine da sinistra a destra: Peter Gliera, Presidente del Collegio dei revisori dei conti; Alfred Aberer, Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano; Georg Mayr, che ha presieduto la riunione in quanto membro più anziano e Luca Filippi, Vicesegretario generale della Camera di commercio di Bolzano.