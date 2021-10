CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE * FONDO INVESTIMENTO NEF: « DUE COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE PER CHI RISPARMIA CON I PIANI DI ACCUMULO, L’INIZIATIVA SI CONCLUDERÀ IL 31 MARZO 2022 »

Gruppo Cassa Centrale: due coperture assicurative gratuite per chi risparmia con i piani di accumulo NEF.

L’iniziativa è riservata ai risparmiatori di tutte le banche collocatrici che attivano un PAC NEF o ne incrementano uno esistente per un valore di almeno 100 Euro al mese.

Ha preso il via il 1° ottobre l’iniziativa del Gruppo Cassa Centrale per promuovere i numerosi vantaggi di una formula di investimento particolarmente apprezzata dai risparmiatori: il piano di accumulo (PAC) del fondo di investimento NEF.

L’iniziativa, dal titolo “Con un PAC NEF ti senti protetto”, prevede che, attivando o incrementando un piano di accumulo di almeno 100 Euro mensili, il titolare dello stesso possa ottenere gratuitamente una copertura assicurativa Infortuni e una copertura assicurativa di Assistenza, ciascuna valida per 12 mesi. La copertura assicurativa Infortuni copre i rischi morte e invalidità permanente per un valore corrispondente a 10 anni di investimenti nel PAC, mentre la copertura di Assistenza offrirà assistenza medica d’urgenza, assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, video consulto medico e second opinion sanitaria.

L’iniziativa, avviata il 1° ottobre, si concluderà il 31 marzo 2022.

Il piano di accumulo (o PAC), prevedendo l’investimento a cadenza mensile in quote di un fondo comune di investimento, anche di piccoli importi, favorisce innanzitutto l’abitudine a risparmiare con metodo. Dal punto di vista finanziario, inoltre, il PAC consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati.

Uno strumento di investimento prezioso, quindi, da sfruttare con il supporto degli esperti in gestione del risparmio che le banche del Gruppo Cassa Centrale mettono a disposizione della clientela in tutte le proprie filiali.

***

Il valore della quota mensile è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24 Ore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro e non garantisce la conservazione del capitale investito.

Operazione a premi promossa da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., valida dal 01/10/2021 al 31/03/2022.

Regolamento disponibile su www.cassacentrale.it/neftiprotegge