CAVADA (LEGA TRENTINO) * NUOVO OSPEDALE CAVALESE: « IL VERO PARADOSSO È SCAMBIARE LA CONDIVISIONE CON LA PROPAGANDA »

17.25 - venerdì 11 novembre 2022

CAVADA (LEGA SALVINI TRENTINO): “IL VERO PARADOSSO SUL NOC E’ SCAMBIARE LA CONDIVISIONE CON LA PROPAGANDA”

“Il consigliere Cia polemizza sugli incontri organizzati dalla Giunta provinciale per l’illustrazione del progetto del nuovo ospedale della Valli dell’Avisio ritenendo che si tratti di ritrovi di nicchia che anticipano i tempi rispetto alla pronuncia di pubblico interesse dell’opera.

Tuttavia, il consigliere di maggioranza dimentica che l’intenzione della Giunta è sempre stata quella di condividere con i territori le scelte relative all’opportunità, alla progettazione e alla collocazione dell’opera.

Ciò è vero al punto che quelli di lunedì e mercoledì scorsi non sono stati i primi incontri con gli amministratori locali e i consiglieri provinciali delle tre valli per raccogliere il sentire di chi quei territori li vive, ma sono stati certamente i primi dopo la pronuncia del NAVIP.

Soltanto a seguito di questa valutazione, infatti, si sono potuti affrontare i profili tecnico-giuridici e finanziari dell’opera.

Ciò ha consentito di fornire informazioni più approfondite sulla fattibilità del nuovo ospedale e di innescare confronti propositivi e produttivi al fine di trarre le conclusioni che guideranno alla soluzione migliore.

Per questo motivo e alla luce delle novità assunte documenti alla mano, la Giunta nella persona dell’Assessore Segnana accompagnata dal dirigente Ferro per APSS hanno deciso d’incontrare il personale sanitario interessato. In futuro sono in programma incontri con i valligiani.

Nessuna fuga in avanti, quindi, soltanto la volontà sempre palesata di condividere ogni passaggio con chi l’ospedale – nuovo o ristrutturato – vivrà quotidianamente nella veste di valligiano, paziente, operatore sanitario o amministratore locale.

Peraltro preme precisare che, secondo il parere di illustri sanitari interessati, mentre la ristrutturazione porrebbe a rischio nel breve periodo la sopravvivenza dello stesso ospedale, la nuova edificazione rappresenterebbe una scelta lungimirante.

Solo una nuova struttura, infatti, potrebbe essere funzionale alle nuove esigenze tecniche e sanitarie e in grado di entrare in una rete composta da ospedali territoriali e facoltà di medicina nell’ottica di continua e piena collaborazione ed evoluzione.

E’ un peccato che un tema tanto delicato, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel far tornare il Trentino tra i primi posti in materia di Sanità dopo decenni di declino, sia strumentalizzato da chi non vive i territori coinvolti e, per pura propaganda politica, non intende rivalutare le proprie posizioni”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada.