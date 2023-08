CAVADA (LEGA) * OSPEDALE VALLI AVISIO: « BOCCIATA LA PROPOSTA DI RICOSTRUIRE SUL VECCHIO SEDIME, IN CASO DI CALAMITÀ ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO »

16.15 - martedì 29 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha confermato quanto emerso nel tempo dalle concertazioni con i sindaci e le comunità territoriali, cioè la bocciatura della proposta di ricostruire sul vecchio sedime e di far sorgere l’ospedale presso la zona del vivaio forestale. Come aveva ribadito il Segretario del Direttivo Sezione Lega Fiemme e Fassa – consigliere provinciale Gianluca Cavada – nella sua risoluzione d’inizio 2023, la zona non è adatta perché soggetta a rischio idrogeologico in caso di eventi calamitosi. Inoltre, si tratta di un’area scarsamente esposta al sole e che necessiterebbe di ulteriori opere di viabilità.

Bocciata anche la ricostruzione sull’attuale sedime per l’oggettiva difficoltà di poter garantire la continuità operativa del nosocomio tra la demolizione e la costruzione, con il rischio concreto di sospensione di servizi sanitari per la durata della realizzazione, ossia ben 7 anni.

La proposta della collocazione nella vicina località dei Dossi, invece, è una scelta sicuramente da tenere in considerazione assieme alla realizzazione della bretella che collegherebbe la SP232 al fondo valle. La soluzione della bretella presso Medoina – Dossi risulta essere la più pratica dal punto di vista degli accessi, anche per le località più distanti come le Valli di Fassa e Cembra, ed eviterebbe l’appesantimento del traffico nel centro di Cavalese.

Resta, a nostro parere, degna di considerazione l’ipotesi della collocazione in località Milon-Porina, votata nella risoluzione presentata in Consiglio provinciale nel gennaio del 2023 sempre dal Segretario dello scrivente Direttivo. Si tratta di una zona sicuramente baricentrica, facilmente raggiungibile e connessa con la Sp 232 del fondovalle, di luogo ben esposto e sicuro anche dal punto di vista idrogeologico.

Per quanto riguarda il vecchio ospedale, il Presidente Fugatti ha affermato che la nuova struttura non sarà iniziata fin tanto che non si sarà decisa la destinazione dell’attuale. Come anticipato da questo Direttivo e dal suo Segretario anche in Consiglio provinciale, la sede dismessa potrebbe essere destinata ad attività che guardano al sociale. Servizi fondamentali di cui le valli dell’Avisio al momento sono sguarnite. Tra le ipotesi: il cohousing (una struttura intermedia prima del ricovero), oppure una sede per le lungodegenze e hospice o, infine, come sistemazione per medici e infermieri, vista la carenza di alloggi”.

E’ quanto affermato in una nota dal Direttivo Lega Valli di Fiemme e Fassa – Segretario Gianluca Cavada