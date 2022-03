CAVADA (LEGA) * GUERRA IN UCRAINA: « ACCOGLIENZA PROFUGHI, BELLISSIMA LA TESTIMONIANZA DI SOLIDARIETÀ DA PARTE DEL TRENTINO »

16.22 - giovedì 3 marzo 2022

“Quella di cui, alla luce della guerra in Ucraina, stanno dando prova la Provincia Autonoma di Trento e, più in generale, direi tutto il Trentino è davvero un’esemplare testimonianza di solidarietà, che credo dimostri più di tante parole la vocazione in termini di accoglienza ed umanità della nostra terra.

Ritengo giusto evidenziare questo non solo con riferimento ai primi 150 posti per i profughi ucraini già annunciati dal Presidente Fugatti e messi a disposizione dalla Provincia, ma anche rispetto a quella che è la corsa di solidarietà che, in queste ore, vede protagonisti tantissimi trentini.

Io stesso, da giorni, sono continuamente raggiunto – lo dico con un certo orgoglio, per quello che ciò rappresenta – da quotidiane telefonate di trentini che chiedono informazioni sia su come fare per inviare in Ucraina beni di prima necessità, sia per impegnarsi attivamente nell’accoglienza dei profughi.

Beninteso, l’attitudine solidaristica del Trentino non è certo una novità. Questa gara di solidarietà – insieme al canale istituzionale di coordinamento con le comunità territoriali che si sta attivando per accogliere al meglio chi scappa dalla guerra in corso – è però una bellissima conferma dell’umanità della nostra terra”,

È quanto affermato in una nota dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Gianluca Cavada