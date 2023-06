CAVADA (LEGA) *: « FILIPPO DEGASPERI FA DELLE POLEMICHE IL PRINCIPALE CAVALLO DI BATTAGLIA, NOI INVECE SIAMO CONCRETI »

15.35 - martedì 6 giugno 2023

Mi pare che ormai sia noto a tutta la comunità trentina che il Partito politico Onda di Filippo Degasperi fa delle polemiche il suo principale cavallo di battaglia. Tuttavia, desidero precisare che sono stati presentati in Consiglio Provinciale degli Ordini del Giorno approvati a maggioranza sui progetti della rotatoria di Masi e del BRT, dimostrando così la concretezza delle iniziative promosse sul territorio dal centrodestra, dalla Lega e dal sottoscritto che sta da anni lavorando per il bene della valle e della comunità senza cercare a priori polemiche, cosa che ben caratterizza altri individui.

Per quanto riguarda la rotatoria di Masi, è importante ricordare che si tratta di un’opera fortemente voluta e già promessa in campagna elettorale dal sottoscritto, per rispondere alle esigenze della comunità di Masi oltre a quelle degli abitanti della valle per ridurre così il numero di incidenti stradali proprio nei pressi dell’intersezione con la Sp 232 altamente trafficata. Inoltre, la priorità dell’opera era confermata nella prima lettera dei sindaci al presidente Fugatti del 27/05/22, ed è ancora confermata oggi, con l’avvio dell’appalto previsto entro il 2023.

Per quanto riguarda il BRT, è stato presentato un Ordine del Giorno nel 2019 per proporre un sistema di mobilità efficace per le due Valli, votato a maggioranza anche dal Consigliere Degasperi. Inoltre, difendo la scelta di localizzare la stazione Hub intermodale a Cavalese, in una zona baricentrica e strategica per la mobilità sul nostro territorio. Infine, voglio sottolineare che tutte le opere citate, dalla Metanizzazione di Masi, al progetto del Teatro e del BRT, sono confermate e in procinto di essere realizzate, dimostrando la capacità del Partito di trasformare le parole in fatti concreti. Le polemiche, invece, le lasciamo ad altri.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada.