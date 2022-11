CAVADA (LEGA) * CONSIGLIERA DALPALÙ: « PASSAGGIO A FDI, LA NOSTRA DELUSIONE PER LA SUA INGRATITUDINE E IRRICONOSCENZA »

Come Direttivo della sezione Lega Fiemme e Fassa, esprimiamo il nostro profondo rammarico nei confronti della decisione appena presa dalla neoeletta Bruna Dalpalù. La Consigliera, infatti, non ha solamente deciso di abbandonare il partito ma anche chi, come me e come il Direttivo stesso, le hanno dato l’opportunità nonché il sostegno necessario per candidarsi.

Da qui non ne deriva solamente la delusione nostra ma anche l’ingratitudine e l’irriconoscenza sua. A rimarcare ancora di più questa scorretta decisione è stata la sua volontà di rinnovare il tesseramento, e quindi l’attaccamento al partito, in data 22 luglio 2022. Ci scusiamo con il partito per aver dato fiducia alla persona sbagliata. A quanto pare, come troppo spesso accade in politica, non si è più guidati da obiettivi e valori ma, al contrario, dall’opportunismo. In tutti i casi, meglio pochi ma buoni.

*

Il Segretario della sezione

Lega Fiemme e Fassa

Consigliere Provinciale

Gianluca Cavada