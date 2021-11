CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * « LANCIATO IL MUTUO GREEN PER LA CASA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA / BIETET NEUES DARLEHEN GREEN AN UND UNTERSTÜTZT INVESTITIONEN IN DIE ENERGETISCHE OPTIMIERUNG VON GEBÄUDEN »

Sparkasse lancia il Mutuo Green e sostiene investimenti in efficientamento energetico Sparkasse lancia il Mutuo Green per la casa ad alta efficienza energetica. Il nuovo finanziamento, con una durata fino a 30 anni e un tasso favorevole, è dedicato a privati per sostenere l’acquisto o la costruzione di una nuova abitazione ad alta efficienza energetica (classe B o migliore) o la sua riqualificazione con un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Sparkasse ha sviluppato il prodotto Mutuo Green che tra i suoi punti di forza offre diversi vantaggi tangibili e concreti: condizioni economiche migliorative rispetto a un mutuo standard, durata estendibile fino a 30 anni, vantaggi economici derivanti dalla minore spesa legata ai consumi energetici e, in caso di ristrutturazione, un aumento del valore del proprio immobile.

“Già a inizio 2020 abbiamo intrapreso un percorso che vede la nostra banca riporre una crescente attenzione a tematiche di sostenibilità. Numerose sono state le iniziative sviluppate in questa direzione, raggruppate nell’offerta Sparkasse GREEN, che si arricchisce ulteriormente con il mutuo green a sostegno di scelte che favoriscano una riduzione delle emissioni in ambito domestico”, spiega Stefano Borgognoni, Responsabile Direzione Sviluppo Strategico.

Maggiori informazioni sono disponibili presso le filiali Sparkasse.

*