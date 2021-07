CASSA RISPARMIO DI BOLZANO * ECCELLENZE DIGITALI: BRANDSTÄTTER E CALABRÒ « SPARKASSE AL TOP IN ITALIA, QUESTO RICONOSCIMENTO COSTITUISCE UN APPREZZAMENTO DEI NOSTRI IMPEGNI »

Eccellenze digitali: Sparkasse al top in Italia. Un importante riconoscimento per la Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano a livello nazionale: Nell’ambito di un’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) la banca risulta tra le top-società in Italia in tema di “eccellenze digitali”.

Infatti, nel settore banche con filiali, dietro a Credem e Intesa Sanpaolo, si colloca Sparkasse in terza posizione. Si tratta della terza edizione (2021-2022) dell’’indagine “Digital Stars” che l’istituto ITQF ha condotto in merito alle società più digitali, esaminando oltre 2.000 aziende, suddivise per settori. Sono state analizzate 438 milioni di fonti web in italiano, tra cui social media, portali news, blog, forum, video ecc. Le 1,5 milioni di citazioni rilevate sono in seguito state suddivise per tonalità e rilevanza per dare vita alla classifica delle 300 Digital Stars in Italia.

“Questo riconoscimento costituisce un apprezzamento dei nostri impegni: l’innovazione digitale è, per la banca, un’importante leva competitiva per investire nella relazione con il cliente garantendogli facilità e immediatezza nell’accesso ai servizi e nell’esecuzione delle operazioni, anche in completa autonomia. Sempre di più investiamo in tecnologia e formazione delle nostre persone confermando il nostro ruolo di banca attenta a coniugare la relazione umana con l’esigenza d’innovazione, come stabilito anche dal nostro recente piano industriale”, dichiarano Gerhard Brandstätter, Presidente e Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse, e aggiunge: “I canali digitali per Sparkasse devono essere uno strumento flessibile, veloce ed efficiente, sempre accessibile per permettere agli utenti di accedere a distanza ai servizi e prodotti che la banca mette loro a disposizione. Ultimo esempio è l’innovativa piattaforma Sparkasse ON, un nuovo tassello abilitante il percorso di trasformazione digitale attuato dalla banca per una maggiore interazione omnicanale con la nostra clientela”.

