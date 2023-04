CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * SUPERBONUS: « STANZIATI 20 MILIONI PER ACQUISTARE CREDITI D’IMPOSTA, DA FAMIGLIE ED IMPRESE DEL TERRITORIO »

13.47 - venerdì 14 aprile 2023

Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano stanzia 20 milioni per acquistare Crediti di Imposta da famiglie e imprese del territorio.

A valle della recente approvazione del nuovo impianto normativo in merito alle cessioni dei crediti di imposta, Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse ha deciso di stanziare un plafond di 20 milioni di euro a favore di famiglie e imprese che hanno già maturato crediti di imposta derivanti da Super ed Ecobonus e ad oggi non hanno ancora trovato soggetti disponibili ad acquistarli. L’importo minimo cedibile è di 10 mila euro, fino ad un massimo di 500 mila euro.

“Le novità contenute nel decreto cessioni ci permettono di dare concreto sostegno alle imprese e alle famiglie del nostro territorio che non fossero ancora riuscite ad effettuare la cessione dei crediti di imposta da Super ed Ecobonus già maturati”, dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.