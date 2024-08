CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * BILANCIO SEMESTRALE 2024: «UTILE CONSOLIDATO A 59,7 MILIONI, A +18,3% / IMPORTANTE INCREMENTO COEFFICIENTI PATRIMONIALI»

12.36 - lunedì 5 agosto 2024

Sparkasse approva i risultati preliminari al 30/06/24. Il bilancio di gruppo, che beneficia anche del risultato positivo della controllata, chiude il primo semestre con un utile consolidato pari a 59,7 milioni di euro, in crescita (+18,3%) rispetto al dato al 30 giugno 2023. Importante incremento dei coefficienti patrimoniali.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstätter, ha approvato in data odierna i risultati individuali e di gruppo al 30 giugno 2024.

Stato patrimoniale consolidato:

✓ Si incrementa la raccolta diretta da clientela, che, al netto delle operazioni pronti contro termine, passa da 11,61 a 12,11 miliardi di euro, con una crescita del 4,3% a conferma dell’ottimo livello di fiducia della clientela verso le banche del Gruppo, in particolare verso la Capogruppo, e nonostante la forte competizione.

✓ Prosegue lo sviluppo delle attività di consulenza del risparmio con flussi netti di nuovi investimenti della clientela verso le forme di risparmio gestito per 143,5 milioni di euro. Lo stock di risparmio gestito ammonta a complessivi 3,5 miliardi di euro. Le masse di risparmio gestito, a fronte dei flussi positivi di sottoscrizioni e del buon andamento dei mercati finanziari, si incrementano del 6,9%, contribuendo a confermare il trend positivo di lungo periodo.

Il totale dei crediti a clientela registra una lieve contrazione, passando da 9,9 a 9,8 miliardi di euro (-1,0%) in linea con il trend di riduzione in atto a livello di sistema.

Conto economico consolidato:

✓ Il margine di interesse si attesta a 143,7 milioni di euro, in flessione rispetto al dato al 30 giugno 2023, pari quest’ultimo a 154,0 milioni di euro (-6,7%). La riduzione è da imputare a diversi fattori che riguardano la controllata: si registrano fra gli altri l’aumento del costo della raccolta e la diminuzione dei volumi dovuti anche alle cessioni dei crediti deteriorati.

✓ Il margine da servizi, rappresentato dalle commissioni core, si attesta a 66,2 milioni di euro, in crescita rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, pari quest’ultimo a 64,4 milioni di euro (+2,7%). Al dato 2024 si aggiungono le componenti negative non ricorrenti rilevate nella stessa voce, da ricondurre prevalentemente alla strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione sintetica, per un ammontare pari a 8,8 milioni di euro.

✓ Il risultato netto della finanza si attesta a 5,7 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto al dato del corrispondente periodo dell’esercizio precedente che ammontava a 1,6 mln.

✓ Gli accantonamenti a fronte di rischi creditizi ammontano a complessivi 24,1 milioni sostanzialmente in linea rispetto al valore di 23,1 mln registrato nel primo semestre 2023.

✓ I costi operativi ammontano a 107,8 milioni di euro, in netta contrazione rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno precedente (-12,6%). Incide sulla riduzione l’incremento degli altri proventi a seguito del realizzo della plusvalenza realizzata dalla cessione dei rami d’azienda relativi all’attività di acquiring delle due banche. Nel dettaglio, le spese per il personale risultano pari a 78,8 milioni di euro, mentre le altre spese amministrative ammontano a 61,2 milioni di euro.