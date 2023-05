CASSA DI TRENTO * ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA SOCI 2023: « PRESENTAZIONE BILANCIO 2022 ED ELEZIONE 6 COMPONENTI CDA, BLM GROUP ARENA (8/5 -20.00) »

16.53 - venerdì 5 maggio 2023



E’ convocata per lunedì 8 maggio 2023 ad ore 20.00, presso il BLM GROUP ARENA di via Fersina 11, l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina – Credito Cooperativo Italiano”, che torna ad essere organizzata in presenza, dopo tre anni.

Socie e soci potranno accedere alla segreteria disposta all’esterno del PalaTrento sin dalle ore 18.30, anche senza lettera di invito, per essere accreditati ed entrare quindi a partecipare ai lavori. All’ordine del giorno per la parte Straordinaria si evidenzia la proroga della delega assegnata al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento -mediante azioni di finanziamento- sottoscrivibile dalla Capogruppo; per la parte Ordinaria spiccano principalmente la presentazione e la richiesta di approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio 2022 e l’elezione di 6 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Cassa di Trento ha redatto il Bilancio in ossequio dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia. Il totale delle masse amministrate (raccolta diretta, indiretta e crediti alla clientela) ha registrato a fine 2022 il risultato globale di 6.718 milioni di euro. La raccolta diretta si è attestata a 3.184 milioni di euro.

La raccolta indiretta, rappresentata dai titoli amministrati e dal risparmio gestito per conto della clientela, oltre ad altri prodotti finanziari ed assicurativi, è aumentata a 1.669 milioni di euro. In tale importo la componente del risparmio gestito ha espresso un’incidenza pari al 76,71%.

La raccolta complessiva ammontava quindi, a fine 2022, a 4.853 milioni di euro.

Gli impieghi o crediti alla clientela si sono assestati a 1.865 milioni di euro, con una decisa contrazione del credito “non performing”, cioè le attività di credito deteriorate, che sono scese in corso d’anno a 778mila euro, rispetto ai 20,8 milioni di euro di fine 2021. Il conto economico ha chiuso l’anno registrando un utile netto di 18,8 milioni di euro. Ammontano a quasi 3 milioni di euro gli interventi a sostegno di iniziative di volontariato culturale, sociale, sanitario, educativo e sportivo e per le attività in favore dei Soci che la Cassa ha impiegato nel corso del 2022.

Il patrimonio, fondamentale elemento di solidità e garanzia di operatività, raggiungerà dopo il riparto dell’utile 2022 un valore contabile di 281,2 milioni di euro. I fondi propri, al netto delle rettifiche e integrazioni disposte da Banca d’Italia, risultano a fine anno pari a 295,7 milioni di euro, esprimendo un ragguardevole “Total Capital Ratio” (l’indice cioè di “solidità” della Cassa) pari al 22,93%.

Sei le cariche consigliari in scadenza. Una per la quota Soci ex Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana per la quale si candidano l’Amministratore uscente Matteo Barozzi e Andrea Riolfatti; 5 per la quota Soci ex Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra per le quali si candidano i 5 Amministratori/trici uscenti Claudio Battisti, Maurizio Bottura, Chiara de Vescovi, Ermanno Villotti, Paolo Zanolli, e Lara Settanni.