CASSA CENTRALE BANCA* PAGAMENTI POS – DISSERVIZI: «DIPESI DA INTERRUZIONE IN TUTTA ITALIA, CON RIPERCUSSIONI SU BANCHE E PAYTECH»

17.30 - venerdì 29 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Disservizio in Italia sui pagamenti a mezzo POS. Con riferimento al disservizio sui pagamenti elettronici POS, in corso da ieri mattina, si segnala che lo stesso dipende da un’interruzione generica e diffusa della rete in tutta Italia, con ripercussioni sui servizi forniti da banche e paytech.

La causa è imputabile ad un danno accidentale procurato a un cavo di rete dati e il fornitore coinvolto sta lavorando incessantemente per identificare le soluzioni per riattivare i servizi, in attesa che venga ripristinata l’infrastruttura fisica danneggiata.

La maggior parte degli esercenti clienti delle Banche affiliate non risulta colpita dal problema tecnico.

Le transazioni effettuate con carte del Gruppo su terminali POS del Gruppo (c.d. transazioni sul circuito interno On-Us) vengono in ogni caso regolarmente gestite e non sono interessate dal problema.