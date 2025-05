CASAPOUND * REMIGRAZIONE: «BLITZ NEL NORD EST, PER IL RITORNO NEI PAESI D’ORIGINE DI CHI NON HA DIRITTO DI RESTARE IN ITALIA»

09.44 - domenica 4 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata di ieri, blitz dei militanti di CasaPound Italia nelle principali cittá del nord est sulla remigrazione, ribadendo la necessità di un serio intervento per il contrasto all’immigrazione incontrollata e per il ritorno nei Paesi d’origine di chi non ha diritto di restare in Italia.

“L’Italia e come altre Nazioni europee” – spiega CasaPound Italia “hanno subìto negli anni una politica migratoria che tende alla sostituzione etnica dei nostri popoli, il tutto per alimentare logiche di profitto e manodopera a basso costo. Il prezzo però lo notiamo ogni giorno: basta aprire qualsiasi quotidiano per trovare fatti di cronaca legati all’immigrazione”

“Oltre a chiedere più controlli alle frontiere e la fine del business dell’accoglienza indiscriminata” – conclude CasaPound Italia – “la soluzione é la remigrazione totale e senza compromessi di tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, incentivando altresì il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine. Non devono piú esistere quartieri, strade o città ostaggio di immigrati”.