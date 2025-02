CASAPOUND ITALIA * SICUREZZA: «STRISCIONI E MANIFESTI PER LA REMIGRAZIONE, NEL WEEK-END AL VIA AI BANCHETTI INFORMATIVI»

18.00 - giovedì 13 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella serata di ieri, militanti di CasaPound Italia hanno affisso in tutta Italia manifesti e striscioni sulla remigrazione, ribadendo la necessità di un serio intervento per il contrasto all’immigrazione incontrollata e per il ritorno nei Paesi d’origine di chi non ha diritto di restare.

CasaPound Italia continua la sua battaglia per la sicurezza e il rispetto della legalità, chiedendo più controlli alle frontiere, rimpatri immediati per i clandestini e la fine del business dell’accoglienza indiscriminata.

A partire dal prossimo fine settimana, in tutte le città italiane prenderanno il via banchetti informativi, dove i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i nostri rappresentanti, firmare petizioni e ricevere materiale sulla nostra proposta di remigrazione.