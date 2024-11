CASAPOUND ITALIA * ROMA: «INTITOLAZIONE PARCO A STAFFETTE PARTIGIANE, GUALTIERI NON RISPETTA I MARTIRI DELLE FOIBE»

16.40 - lunedì 11 novembre 2024

Roma, CasaPound: vergognosa intitolazione parco a staffette partigiane, Gualtieri non rispetta vittime foibe e fomenta odio politico.

“Riteniamo vergognoso che il parco di via Celio Caldo a Roma sia intitolato alle staffette partigiane invece che a Norma Cossetto e ai martiri delle foibe, come prevedeva un atto votato in VI Municipio. Gualtieri, invece di occuparsi dei mille problemi che i romani affrontano ogni giorno, si preoccupa di accontentare l’Anpi e fomenta odio politico”.

“Non rispettando la tragedia delle foibe, per la quale da anni ormai esiste anche una legge nazionale che istituisce il Giorno del Ricordo, e non rispettando nemmeno la volontà del territorio, la giunta capitolina mostra ancora una volta la propria prepotenza e la stretta vicinanza e connivenza che esiste tra il Pd e la sinistra più radicale. Non resteremo a guardare di fronte all’ennesimo sfregio, che questa volta arriva dalle istituzioni, alla memoria delle vittime delle foibe”.

CasaPound Italia