CASAPOUND ITALIA * REMIGRAZIONE: «SBARCA SUI SOCIAL IL COMITATO DEI MOVIMENTI IDENTITARI, ECCO I 10 PUNTI DELLA PROPOSTA PROGRAMMATICA»

12.16 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Remigrazione, sbarca sui social il comitato dei movimenti identitari: ecco i 10 punti della proposta programmatica. Sono online da stamattina su Facebook, Instagram e Telegram i canali del comitato Remigrazione e Riconquista, nato da CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Vfs e Brescia ai Bresciani e annunciato lo scorso 6 settembre a Grosseto. Il comitato – si legge sui social – che “si porrà come obiettivo di portare una visione e una proposta politica radicale, che abbiamo messo nero su bianco, fino in Parlamento” sarà “un progetto che mira ad allargarsi e ad essere trasversale: comunità militanti, movimenti, associazioni, rappresentanti istituzionali e tutti coloro che non intendono arrendersi alla sostituzione in atto contro il nostro popolo e i popoli europei, avranno modo di fare la loro parte”.

Tra i punti della proposta: maggior controllo dei flussi migratori; confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che sfruttano l’immigrazione; espulsione immediata degli irregolari; introduzione dell’Istituto della Remigrazione e del Patto di Remigrazione Volontaria; creazione di un Fondo Nazionale per la Remigrazione; stop alle ONG del traffico migratorio; abolizione dell’attuale decreto flussi; ritorno degli italo-discendenti; istituzione di un Fondo per la Natalità Italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido.

Link ai social:

Facebook: https://www.facebook.com/share/1BEnDAaDcA/?mibextid=wwXIfr

Instagram: https://www.instagram.com/remigrazione_riconquista?igsh=Z3VzcDR6OHl3OGVy&utm_source=qr

Telegram: https://t.me/remigrazione_riconquista