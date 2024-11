“CASAPOUND ITALIA“ E “RETE PATRIOTI“ * BOLOGNA – MANIFESTAZIONE: «SEGNALE DI COESIONE E VOLONTÀ POPOLARE, CONTRO DEGRADO E VIOLENZA»

19.15 - sabato 9 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Casapound e Rete dei Patrioti: grande successo e vittoria per la manifestazione a Bologna. Oggi, CasaPound Italia e la Rete dei Patrioti hanno affermato con forza e determinazione la loro possibilità di manifestare a Bologna, prendendosi la piazza e proclamando la vittoria di una manifestazione che rappresenta un importante segnale di coesione e volontà popolare.

Nonostante i tentativi delle autorità di destabilizzare l’evento, siamo riusciti a portare avanti la nostra manifestazione con ordine e disciplina, mostrando che la voce delle persone che vogliono far cessare il dilagare di degrado e violenza che sta colpendo Bologna e tante altre città italiane non può essere messa a tacere.

Critichiamo con fermezza la gestione dell’ordine pubblico da parte delle istituzioni, che ha alimentato tensioni e potenziali problemi di sicurezza. Spingere gli assembramenti di gruppi antagonisti a poche centinaia di metri da noi ha rappresentato una scelta irresponsabile, mirata a provocare scontri e fomentare disordini.

Tuttavia, grazie al nostro senso di responsabilità e alla determinazione di mantenere alta la nostra missione, abbiamo evitato qualsiasi escalation. La nostra volontà di non cadere in provocazioni ha permesso che la manifestazione si svolgesse senza incidenti, evidenziando chi davvero ha a cuore la pacifica espressione del dissenso e chi, invece, cerca di strumentalizzare il momento per fini opposti.

CasaPound Italia