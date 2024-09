CASAPOUND ITALIA * “DIREZIONE RIVOLUZIONE”: «AL VIA LA FESTA NAZIONALE, DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE A GROSSETO » (PDF PROGRAMMA)

11.40 - martedì 3 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

CasaPound Italia è lieta di annunciare l’inizio della sua tradizionale festa nazionale “Direzione Rivoluzione”, un appuntamento atteso e importante che si terrà dal 5 all’8 settembre a Grosseto. Questa edizione assume un significato particolare, poiché sarà l’occasione per annunciare il programma politico per il nuovo anno, ribadendo i valori e le priorità del movimento per l’Italia e l’Europa.

Quest’anno, la festa si inserisce in un clima di odio e intolleranza alimentato da ANPI, PD, Movimento 5 Stelle e da tutto quel mondo della sinistra che non perde occasione per demonizzare chi non si allinea al loro pensiero unico.

Durante la quattro giorni, sarà avviata una raccolta firme per chiedere l’interruzione dei finanziamenti pubblici all’ANPI. Riteniamo inaccettabile che risorse pubbliche siano utilizzate per fini ideologici e autoreferenziali, anziché essere impiegate per iniziative realmente utili alla comunità e al sociale. L’ANPI non rappresenta gli interessi del popolo italiano.

Nonostante la contromanifestazione che si terrà a Grosseto, organizzata da Laura Boldrini con il sostegno del PD, del Movimento 5 Stelle, CasaPound non si lascia intimidire e conferma un programma ricco e variegato.

La festa “Direzione Rivoluzione” prevede infatti numerose conferenze con esperti che discuteranno della situazione geopolitica globale, dell’allarmante aumento dei casi di violenza sulle donne e di altre tematiche di grande attualità. Tra questi anche l’On. Massimo Corsaro, la madre di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, e lo scrittore Silvano Olmi. Non mancheranno momenti di CasaPound Italia: Al via la festa nazionale “Direzione Rivoluzione”

