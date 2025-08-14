CASAPOUND ITALIA * CITTÀ GEMELLATA CON GAZA”: «CARTELLI SIMBOLICI IN DIVERSE CITTÀ, PER ROMPERE IL MURO DEL SILENZIO»

09.19 - giovedì 14 agosto 2025

Cartelli simbolici di CasaPound in diverse città italiane: “Città gemellata con Gaza” per rompere il muro del silenzio.

In diverse città i militanti di CasaPound Italia hanno affisso cartelli recanti la scritta “Città gemellata con Gaza”, rivendicando l’azione come gesto simbolico volto a riaccendere i riflettori su una tragedia umana e politica che l’Occidente ha ormai imparato a ignorare.

“Non si tratta di una provocazione sterile né di uno scherzo dal sapore grottesco – chiarisce il movimento in una nota ufficiale – bensì di un’azione diretta, tesa a incrinare il muro dell’indifferenza e delle narrazioni prefabbricate con cui da mesi si cerca di edulcorare una vera e propria invasione. Il valore dell’iniziativa è chiaramente simbolico, poiché nessun gemellaggio è stato formalmente deliberato; ma proprio in questo risiede la sua forza: nell’imporre uno sguardo diverso, non omologato”.

“In un’epoca dominata dalla geopolitica da tastiera e dagli hashtag usa e getta – prosegue la nota – abbiamo scelto di affermare una verità scomoda nella maniera più essenziale possibile: Gaza esiste. E non può più essere ignorata da chi si ostina a voltarsi dall’altra parte”.

“Se questi cartelli faranno discutere – conclude il movimento – allora avremo raggiunto il nostro scopo. Perché ciò che non possiamo più permetterci è il silenzio”.

CasaPound Italia